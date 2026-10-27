Quién es el jugador de Boca al que Nati Jota reaccionó con un mensaje

Nati Jota felicitó a Boca Juniors por su clasificación a la final de la Copa Sudamericana, pese a su conocida simpatía por River Plate

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana generó repercusiones dentro y fuera de la cancha. En medio de los festejos del equipo xeneize, Nati Jota llamó la atención en las redes sociales con una publicación dedicada a uno de los futbolistas del plantel. El mensaje de la conductora provocó reacciones divididas entre los hinchas.

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Nati Jota felicitó a Boca y elogió a Marco Pellegrino

La influencer y conductora de Olga utilizó su cuenta de X para referirse al logro deportivo de Boca Juniors. Aunque es reconocida por su simpatía por River Plate, decidió dejar de lado la rivalidad futbolística para felicitar al conjunto de la ribera.

“¡Rivales no enemigos, felicitaciones Boca!”, escribió Nati Jota en la red social. Sin embargo, el mensaje no pasó inadvertido por un detalle que despertó el interés de sus seguidores: la publicación estaba acompañada por una imagen de Marco Pellegrino, defensor del equipo xeneize, que aparecía sin camiseta y con el torso al descubierto.

El posteo fue interpretado como un elogio al futbolista, más allá del reconocimiento por la clasificación del conjunto azul y oro. La combinación entre la frase de la influencer, su conocida afinidad con River y la fotografía del jugador convirtió la publicación en tema de conversación entre los usuarios.

Las reacciones de los hinchas de Boca al mensaje de Nati Jota

La publicación de Nati Jota generó opiniones contrapuestas en X. Mientras algunos usuarios tomaron el comentario con humor y celebraron el cumplido dirigido al defensor, otros hinchas de Boca cuestionaron la intervención de la conductora y manifestaron su desacuerdo.

Entre las respuestas que circularon aparecieron frases como “Alejate de él”, “Dejalo en paz” y “Salí de acá”. También hubo comentarios que apuntaron a la situación personal del futbolista.

El posteo de Nati Jota dividió opiniones entre los hinchas de Boca y desató una serie de comentarios en las redes sociales.

“Nati, no da. No sabés su situación”, “No es por acá” y “Rajá de acá” fueron otras de las expresiones que dejaron los internautas. De esta manera, una felicitación vinculada al fútbol terminó abriendo una discusión que trascendió el resultado deportivo.

La repercusión también volvió a poner de manifiesto cómo los comentarios de figuras populares pueden generar conversaciones que combinan la rivalidad entre clubes, el interés por los jugadores y las interpretaciones de los usuarios en las plataformas.

Marco Pellegrino, defensor de Boca.

Quién es Marco Pellegrino, el defensor de Boca Juniors

Marco Pellegrino nació el 18 de julio de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como defensor central, mide 1,84 metro y se caracteriza por su perfil zurdo. Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Platense, club en el que completó su formación y debutó en 2023.

Ese mismo año, el zaguero pasó al Milan de Italia, una oportunidad que le permitió dar el salto al fútbol europeo. Durante su etapa en el exterior también vistió la camiseta de Salernitana, antes de regresar a la Argentina para incorporarse a Independiente y posteriormente a Huracán.

En junio de 2025 se sumó a Boca Juniors, que adquirió su pase al Milan y acordó un contrato hasta junio de 2029. Su debut con la camiseta azul y oro se produjo el 24 de junio de ese año, cuando el equipo empató 1-1 frente a Auckland City por el Mundial de Clubes.