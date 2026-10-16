Quién es el hijo de Karina Mazzocco: así es Malek y a qué se dedica

Malek, el hijo de Karina Mazzocco, tiene 19 años y corre en la Fórmula 3 Metropolitana

Karina Mazzocco atraviesa una etapa llena de orgullo y emoción por el crecimiento de su hijo, Malek, quien decidió seguir los pasos de su padre y construir su propio camino en el automovilismo argentino. A los 19 años, el joven compite en la Fórmula 3 Metropolitana y busca consolidarse en una disciplina que combina velocidad, exigencia y adrenalina.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Malek, el hijo de Karina Mazzocco que corre en Fórmula 3

Malek , conocido también como “el Bacha”, es el único hijo de la conductora de televisión y de Omar, expiloto de automovilismo. A diferencia de su madre, que desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación, el joven eligió dedicarse al deporte motor y convertir su pasión por los autos en una carrera profesional.

, conocido también como “el Bacha”, es el único hijo de la conductora de televisión y de Omar, expiloto de automovilismo. A diferencia de su madre, que desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Actualmente, participa en la Fórmula 3 Metropolitana, una categoría de monopostos que funciona como plataforma de desarrollo para pilotos que aspiran a competir en divisiones superiores del automovilismo nacional.

Su desempeño comenzó a llamar la atención por los resultados obtenidos y por el compromiso con el que encara cada competencia. Según contó Karina Mazzocco en una entrevista con la revista Pronto, su hijo se encuentra muy enfocado en la actividad y atraviesa un buen momento deportivo.

en una entrevista con la revista Pronto, su hijo se encuentra muy enfocado en la actividad y atraviesa un buen momento deportivo. “Malek es muy profesional, está muy comprometido con su actividad y está puntero en el campeonato. Le está yendo fantástico, y a mí me encanta verlo feliz”, expresó la conductora.

Cómo es la relación de Karina Mazzocco con su hijo Malek

La conductora suele acompañar de cerca el crecimiento de su hijo y no oculta la mezcla de felicidad y preocupación que le provoca verlo competir a altas velocidades. El paso del tiempo y la transformación de aquel niño que llevaba al jardín en un joven piloto representan una experiencia movilizante para ella.

En diálogo con Pronto, Mazzocco describió la rapidez con la que cambió su vida familiar y recordó algunas escenas cotidianas de la infancia de Malek.

“¿Cómo puede ser si hasta hace diez minutos nuestra vida era llevarte al jardín, comprarte caramelos, rosquear con todo el mundo para conseguir la figurita que te faltaba del álbum?”, recordó.

La conductora también explicó la intensidad emocional que experimenta cuando su hijo sale a la pista. “Y de pronto hoy se sube a su auto de carrera, anda a más de 200 kilómetros por hora y mi corazón va tras él. Es muy vertiginoso el deporte que eligió y la carrera que eligió”, agregó.

Karina Mazzocco se mostró orgullosa del presente deportivo de su hijo Malek

Malek eligió seguir los pasos de su padre en el automovilismo

La decisión de dedicarse a las carreras estuvo vinculada con la pasión de Omar, su padre, quien cuenta con experiencia como piloto y acompaña al joven en su desarrollo deportivo. De esta manera, Malek encontró en el automovilismo una vocación que comparte con su entorno familiar.

“Eligió la profesión del padre, y está fascinado, le encanta. El padre está feliz de la vida también”, contó Mazzocco en la entrevista con Pronto.

Aunque la conductora reconoció que su hijo podría haber optado por el mundo de la comunicación, destacó que respeta su elección y está dispuesta a acompañarlo en cada etapa. La actividad, sin embargo, no deja de generarle inquietud por los riesgos propios de las competencias.

La vida privada de Malek, lejos de la exposición mediática

Pese a ser hijo de una figura reconocida de la televisión argentina, Malek mantiene un perfil discreto y concentra gran parte de su atención pública en las carreras. Su vida sentimental también permanece alejada de los primeros planos.

Consultada sobre ese aspecto, Karina Mazzocco señaló en diálogo con Pronto que el joven no tendría una relación formal. “Me parece que él no está solo, pero tampoco tiene una novia fija. Sé que divertirse y pasarlo bien, lo hace. Pero no hay una novia formal, no”, comentó.

Mientras continúa su formación en la Fórmula 3 Metropolitana, Malek busca avanzar en el automovilismo con el respaldo de su familia. Para la conductora, acompañar ese crecimiento implica celebrar sus logros y convivir con la adrenalina de una profesión que eligió por pasión.