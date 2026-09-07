Quién gana Gran Hermano 2026, según Tamara Paganini: la curiosa predicción

Tamara Paganini volvió a hablar sobre Gran Hermano y analizó el desempeño de las participantes que continúan en carrera en la actual edición.

La recta final de Gran Hermano 2026 genera cada vez más expectativas entre los fanáticos del reality. En medio de las especulaciones sobre quiénes llegarán a la definición, Tamara Paganini, una de las participantes más recordadas de la primera edición argentina, sorprendió al revelar cuáles son sus favoritas y quién podría quedarse con el título.

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Tamara Paganini habló sobre Gran Hermano 2026

Tamara Paganini volvió a referirse al reality que la convirtió en una de las figuras más recordadas de la televisión argentina. Durante una entrevista en Agarrate Catalina, el programa de radio de La Once Diez, analizó el desempeño de las participantes de la actual edición y se animó a anticipar cómo podría ser la gran definición.

La ex participante de la primera temporada no dudó al momento de elegir a sus principales candidatas. Su análisis se centró en dos de las jugadoras que todavía permanecen en competencia y que, según su mirada, tienen características suficientes para protagonizar el duelo decisivo.

Paganini planteó una posible final entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham, dos participantes que también aparecen entre las favoritas de distintos sondeos realizados en redes sociales.

La predicción de Tamara Paganini sobre la final de Gran Hermano

“Creo que el duelo final de Gran Hermano será entre Yipio y Sol”, aseguró Tamara Paganini durante la entrevista. La predicción ubica a ambas participantes como las protagonistas de una hipotética definición mano a mano. Para la ex Gran Hermano, cada una representa un rol diferente dentro de la historia que se desarrolla en la casa.

Su análisis fue todavía más contundente al explicar por qué considera que Yipio tiene mayores posibilidades de quedarse con el premio. La comparación estuvo vinculada con la estructura narrativa característica de los realities y las ficciones.

“En toda novela debe haber un villano y ella es eso. Pero al villano se lo vence y gana Yipio”, explicó Paganini. De esta manera, la ex participante dejó clara su postura: Sol sería una de las grandes protagonistas de la final, pero Yipio terminaría imponiéndose en la instancia decisiva.

Quién ganaría Gran Hermano 2026 según Tamara Paganini

La predicción de Tamara Paganini coincide con una tendencia que comenzó a aparecer en distintas encuestas sobre la final. Yipio logró posicionarse como una de las principales favoritas del público, mientras que Sol también mantiene un importante nivel de respaldo.

Sin embargo, el análisis de Paganini no se limita a señalar quiénes podrían llegar a la última instancia. Su elección también anticipa una ganadora: Yipio sería, según su pronóstico, quien finalmente se consagre campeona de Gran Hermano 2026.

La definición todavía depende del voto del público, por lo que la predicción de la histórica participante no representa un resultado oficial. Aun así, sus declaraciones sumaron un nuevo elemento a la expectativa que rodea el cierre de la temporada.

Tamara Paganini explicó por qué considera que Yipio podría ganar Gran Hermano 2026 y quedarse con el título en la definición.

Cuándo sería la final de Gran Hermano 2026

Mientras las especulaciones sobre la ganadora aumentan, también existen dudas alrededor de la fecha exacta de la gran final. En un principio, todo indicaba que el cierre del reality se produciría el 14 de septiembre. Sin embargo, Ángel de Brito volvió a señalar que la definición podría extenderse algunos días. Según afirmó el periodista, “la final del programa se extendería y sería el 17 de septiembre”.

De confirmarse esa modificación, las participantes tendrían algunos días adicionales para disputar el tramo decisivo de la competencia y conquistar el respaldo necesario para llegar a la última gala.