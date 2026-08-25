Galo Sotto es el histórico asistente personal de Moria Casán y durante años se mantuvo detrás de escena acompañando a la artista.

La serie biográfica de Netflix sobre Moria Casán permitió conocer detalles inéditos de la trayectoria de la diva y también puso en primer plano a algunas de las personas que integran su círculo más cercano. Entre ellas se encuentra Galo Sotto, un histórico asistente que acompañó a la artista durante distintas etapas de su vida.

Quién es Galo Sotto, el asistente de Moria Casán

Galo Sotto es el nombre con el que se conoce al histórico asistente personal de Moria Casán. Sin embargo, su nombre real es Alexis y durante buena parte de su trayectoria junto a la artista mantuvo un perfil alejado de los medios.

Su trabajo se desarrolló principalmente detrás de escena, acompañando a Moria en diferentes compromisos profesionales y situaciones vinculadas con su vida cotidiana. Esa cercanía hizo que, con el paso de los años, se convirtiera en una de las personas de mayor confianza dentro del entorno de la actriz.

A diferencia de la exposición permanente de Moria, Galo construyó un perfil mucho más reservado. Su aparición en la serie de Netflix permitió conocer más sobre una figura que durante años permaneció detrás de las cámaras.

Galo Sotto y su vínculo con Moria Casán

El vínculo entre Galo Sotto y Moria Casán se extendió durante varios años y trascendió la relación estrictamente laboral. Como asistente personal, estuvo presente en distintas etapas de la carrera de la artista y también en momentos vinculados con su vida privada.

La presencia de Galo dentro del círculo íntimo de Moria refleja una característica que acompañó a la diva durante gran parte de su trayectoria: la existencia de un grupo reducido de personas de confianza que permanecieron a su lado mientras su carrera atravesaba diferentes etapas.

Con el paso del tiempo, el asistente se convirtió en una pieza habitual de la dinámica de trabajo de la artista, aunque sin buscar el protagonismo que caracteriza a otras figuras vinculadas al mundo del espectáculo.

El caso de las joyas en Paraguay

Uno de los episodios que llevó a Galo Sotto a tener mayor exposición pública ocurrió en 2012, cuando quedó involucrado en el denominado caso de las joyas en Paraguay, un episodio que tuvo una amplia repercusión mediática.

El hecho estuvo relacionado con unas joyas que Moria había utilizado durante una presentación en ese país y que posteriormente fueron denunciadas como faltantes. La investigación y las distintas situaciones judiciales derivadas del caso pusieron bajo la lupa a varias personas del entorno de la artista.

A partir de aquel episodio, el nombre de Galo apareció con mayor frecuencia en los medios, aunque su perfil continuó siendo considerablemente más bajo que el de la propia Moria.

Galo Sotto estuvo involucrado en el caso de las joyas de Moria Casán en Paraguay, ocurrido en 2012 y que tuvo una amplia repercusión en los medios.

El papel de Galo Sotto en la serie de Netflix

La aparición de Galo Sotto en la producción de Netflix permitió recuperar parte de la historia de quienes acompañaron a Moria Casán detrás de escena. La serie aborda diferentes momentos de la vida de la artista y muestra también a algunas de las personas que tuvieron un papel relevante en su recorrido.

Su presencia ayuda a comprender una dimensión menos conocida de la diva argentina. Detrás de los escenarios, las cámaras y las declaraciones que marcaron su carrera, Moria contó durante décadas con colaboradores y amigos que ocuparon un lugar importante en su vida cotidiana.

En ese contexto, Galo se convirtió en una figura fundamental de su entorno. Aunque su nombre no tiene la misma popularidad que el de la artista, su permanencia junto a ella durante tantos años lo transformó en uno de los rostros más reconocibles de su círculo de confianza.

La serie sobre Moria Casán volvió a ponerlo en escena y despertó interés por conocer quién es el hombre que acompañó a la diva durante buena parte de su trayectoria profesional y personal.