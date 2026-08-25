Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 24 de agosto 2026

Santiago del Moro anunció la eliminación durante el cierre de la gala del lunes 24 de agosto.

La noche del lunes 24 de agosto tuvo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, marcada por una placa negativa y una definición entre figuras muy conocidas del reality. La votación del público determinó quién debía abandonar la casa tras una instancia final que enfrentó a dos participantes.

Gran Hermano: así fue la gala de eliminación del lunes 24 de agosto

La edición número 155 de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva jornada decisiva, correspondiente a la 27° gala de eliminación de esta temporada. En esta oportunidad, la dinámica fue diferente a otras votaciones, ya que se trató de una placa negativa.

Bajo este mecanismo, los televidentes debieron votar para elegir a la participante que querían fuera de la casa. De las seis mujeres nominadas, Sol Abraham y Tamara Paganini aparecían como las principales candidatas a quedar eliminadas a medida que avanzaba la definición.

Antes de llegar a ese momento, varias participantes lograron salir de la placa. Luana Fernández fue la primera en ser salvada, con el 0,1% de los votos. Luego siguieron Mariela Prieto, con el 0,3%; Pincoya, con el 0,7%; y Yipio, con el 1,3%.

Los porcentajes correspondían a la cantidad de votos acumulados hasta cada instancia de la gala y permitieron reducir progresivamente la placa hasta dejar la definición entre las dos participantes con mayor apoyo negativo.

Quién fue eliminado de Gran Hermano ayer

Finalmente, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la decisión del público al abrir el sobre durante el cierre del programa. La participante que debió abandonar la casa fue Tamara Paganini, quien quedó afuera de la competencia tras recibir el 51,1% de los votos.

En la última instancia, Sol Abraham consiguió el 48,9%, por lo que continuará en el reality. La diferencia entre ambas fue de apenas 2,2 puntos porcentuales, en una definición que mantuvo el suspenso hasta el anuncio final.

La eliminación tuvo un peso especial debido a la trayectoria de Paganini dentro del formato. La participante había sido una de las figuras de la primera edición argentina de Gran Hermano y su regreso, 25 años después de su debut televisivo, la convirtió nuevamente en una de las protagonistas más reconocidas de la competencia.

Tamara Paganini quedó afuera del reality tras 25 años

Tamara Paganini quedó eliminada de Gran Hermano tras recibir el 51,1% de los votos en la definición frente a Sol Abraham.

El paso de Paganini por esta edición estuvo atravesado por el reconocimiento que genera su historia dentro del programa. Su participación significó el regreso de una de las concursantes históricas del reality, una condición que le permitió ocupar un lugar destacado durante distintas etapas de la temporada.

La definición frente a Sol Abraham también modificó el escenario dentro de la casa. Con una de las participantes más emblemáticas fuera del juego, la competencia continuará con nuevas estrategias y una composición diferente de cara a las próximas nominaciones y galas de eliminación.

A diferencia de una salida marcada por enfrentamientos o polémicas, Paganini tomó su eliminación con buen humor. Antes de abandonar definitivamente la casa, se despidió de sus compañeros y dejó un mensaje tanto para ellos como para el propio reality.

“Gente, fue un placer... Big, esta historia no termina, vos sabés... ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!”, expresó Tamara Paganini antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su participación en Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, la histórica participante quedó eliminada en una de las definiciones más particulares de la temporada, después de volver al formato que la hizo conocida y quedar nuevamente muy cerca de la gloria.