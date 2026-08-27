Quién es Francisco Stoessel, hermano de Tini Stoessel: a qué se dedica

Francisco Stoessel es el hermano mayor de Tini y construyó su carrera lejos de la música y la actuación.

Francisco Stoessel, conocido como Fran, habría construido un perfil propio alejado de los escenarios, aunque su vínculo con Tini Stoessel lo convirtió en una figura cada vez más reconocida. Estudiante de Comunicación Social, modelo y activo en redes sociales, suele compartir contenidos relacionados con viajes, moda, entrenamiento y distintos aspectos de su vida cotidiana.

Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini Stoessel

Francisco Stoessel tiene 31 años y es el hermano mayor de Tini Stoessel. A diferencia de la cantante, su carrera no está vinculada principalmente con la música o la actuación, aunque en los últimos años habría ganado notoriedad por su presencia en redes sociales.

En sus perfiles digitales, Fran suele mostrar fotografías y videos de diferentes momentos de su vida. Los viajes, la moda y el entrenamiento físico ocupan un lugar destacado entre sus publicaciones, que reunen una importante cantidad de interacciones.

Además, el joven mantiene una relación cercana con su hermana. En varias oportunidades acompañó a Tini durante shows y giras, además de compartir videos de TikTok y fotografías. La cantante también suele aparecer entre quienes reaccionan a sus publicaciones con mensajes y emojis.

A qué se dedica Francisco Stoessel

En el ámbito académico, Francisco Stoessel eligió estudiar Comunicación Social. Paralelamente, desarrolló experiencias relacionadas con el modelaje, una actividad que lo llevó incluso a probar suerte en Estados Unidos.

En 2018, Fran viajó a Los Ángeles con el objetivo de desarrollar una carrera dentro de la industria de la moda. Según información publicada por distintos medios, esa experiencia le habría permitido trabajar para reconocidas marcas internacionales.

Entre las firmas para las que posó se encuentran Carolina Herrera, Garçon García y Hugo Boss. De esta manera, el hermano de Tini Stoessel logró desarrollar un perfil profesional propio y vinculado al mundo de la moda.

Su actividad en redes sociales también contribuyó a ampliar su exposición pública. Las publicaciones relacionadas con sus trabajos como modelo, sus viajes y su entrenamiento generaron una comunidad cada vez más numerosa.

La relación de Francisco Stoessel con Tini Stoessel

Más allá de sus actividades profesionales, Fran mantiene una relación muy cercana con Tini Stoessel. La cantante lo acompañó públicamente en diferentes etapas de su vida y, a su vez, él estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la carrera internacional de su hermana.

La cercanía entre ambos también se refleja en las redes sociales. Tini comentó en reiteradas ocasiones las fotografías de Fran y sus interacciones muestran el vínculo familiar que mantienen.

Fran Stoessel mantiene una relación cercana con su hermana y suele acompañarla en diferentes momentos de su carrera artística.

Qué se habría dicho sobre los negocios de Francisco Stoessel

En las últimas horas, el nombre de Francisco Stoessel quedó involucrado indirectamente en las versiones periodísticas relacionadas con la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado sobre sociedades vinculadas a su carrera y administradas por su padre, Alejandro Stoessel.

En Intrusos, la panelista Paula Varela planteó interrogantes sobre presuntos negocios que estarían a nombre del hermano de la cantante. Según sus declaraciones, uno de ellos sería el boliche Banana, ubicado en Madrid. “Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, Fran”, señaló Varela en el programa, antes de mencionar la existencia de distintos establecimientos que supuestamente estarían vinculados con él.

La panelista también expresó dudas sobre el origen de esos negocios y su eventual relación con el patrimonio de la cantante. Se trataría, de todos modos, de trascendidos difundidos en televisión y no de hechos comprobados judicialmente.

Por ese motivo, cualquier vínculo entre Francisco Stoessel, esas sociedades y el patrimonio de Tini Stoessel debería considerarse, hasta el momento, dentro del terreno de las versiones periodísticas.