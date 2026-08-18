Quién es la ex Gran Hermano que cerró su local de ropa en medio de la crisis de Javier Milei

Flor Cabrera anunció entre lágrimas el cierre de Kavré y explicó que la difícil situación económica llevó a la familia a tomar la decisión.

Una ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de un emprendimiento familiar que funcionó durante una década. La decisión estuvo vinculada con la difícil situación económica y significó el final de una etapa marcada por el esfuerzo, el trabajo familiar y también por su creciente exposición pública.

Quién es Flor Cabrera, la ex Gran Hermano que cerró su negocio

La protagonista de esta historia es Flor Cabrera, quien participó de Gran Hermano 2023 y alcanzó popularidad durante su paso por el reality. Sin embargo, mucho antes de ingresar a la televisión, la joven ya estaba vinculada al mundo de los emprendimientos y al trabajo familiar.

Durante los últimos años estuvo al frente de Kavré, un local de indumentaria masculina ubicado en el barrio porteño de Flores. El comercio funcionó durante aproximadamente diez años y se convirtió en una fuente de ingresos fundamental para la familia.

El negocio estaba situado sobre la calle Felipe Vallese y representaba mucho más que un espacio comercial para sus integrantes. Por ese motivo, la decisión de cerrar las puertas significó un duro golpe tanto en lo económico como en lo personal.

Por qué Flor Cabrera cerró su local de ropa

El anuncio fue realizado por Flor Cabrera a través de sus redes sociales, donde publicó un video para comunicar la situación. Visiblemente afectada y entre lágrimas, explicó que la continuidad del emprendimiento se había vuelto imposible debido al contexto económico.

“Lamentablemente, esta es una noticia que no tenía ganas de dar”, expresó la ex Gran Hermano al comienzo del video. Luego dejó en claro que el cierre no respondió a una decisión que la familia quisiera tomar, sino a una situación que terminó llevándola a bajar las persianas.

“Nos fundimos”, afirmó Cabrera mientras relataba el difícil momento que atravesaba junto a sus familiares. También reconoció el impacto emocional que significaba terminar con un proyecto que había formado parte de sus vidas durante una década.

En el mensaje que acompañó la publicación, fue todavía más contundente: “Somos una empresa familiar que hoy quebró, y no nos queda otra que cerrar las puertas”.

El local de indumentaria masculina Kavré funcionó durante una década en el barrio porteño de Flores y fue una fuente de ingresos para la familia de la ex Gran Hermano.

La liquidación de Kavré en Flores

Tras anunciar el cierre, Flor Cabrera comunicó que el local realizaría una liquidación total para vender las prendas que quedaban en stock. La convocatoria se realizó a través de Instagram y apuntó a quienes quisieran acercarse durante los últimos días de actividad.

“Kavre cierra sus puertas. Me duele el corazón de una manera inigualable. Los invito a todos a venir a la gran liquidación. Vamos a rematar todo”, manifestó. El comercio se encuentra en Felipe Vallese 3113, en Flores, y la liquidación fue planteada como la última instancia para recuperar parte de lo invertido y finalizar la actividad comercial.

Qué dijo Flor Cabrera sobre su futuro

A pesar de la tristeza por el cierre, la ex participante de Gran Hermano dejó abierta la posibilidad de volver a emprender. “Seguiremos emprendiendo. No sé en qué”, aseguró, dejando en claro que el final de Kavré no significa necesariamente el abandono de sus proyectos laborales.

“No damos más”, reconoció en otro tramo de su mensaje, al referirse al desgaste provocado por la situación que atravesó el negocio familiar. La noticia generó numerosas muestras de apoyo entre sus seguidores. Para Flor Cabrera, el cierre de Kavré marca el final de una etapa de diez años, pero también abre una nueva instancia en la que deberá definir cómo continuará su camino profesional después de la experiencia en el reality y del cierre de su emprendimiento.