Quién es la esposa de Pachu Peña: así es Felicitas Isse Moyano y su historia de amor

La pareja se conoció mientras trabajaba en Telefe y mantuvo durante décadas una relación alejada de los medios.

Durante más de dos décadas, Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano compartieron una historia de amor marcada por el bajo perfil y la vida familiar. El vínculo comenzó lejos de los flashes, cuando ambos coincidieron en Telefe, y con el tiempo construyeron una familia numerosa que mantuvieron alejada de la exposición mediática.

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Quién es Felicitas Isse Moyano, la mujer que acompañó a Pachu Peña

Felicitas Isse Moyano mantuvo durante años un perfil completamente alejado de la televisión y del mundo del espectáculo. Su vínculo con Pachu Peña comenzó cuando trabajaba en el área de vestuario de Telefe, mientras el humorista ya contaba con una trayectoria consolidada en la pantalla chica.

El primer acercamiento ocurrió de manera casual en los pasillos del canal. Ambos coincidieron en la fila del bufet y comenzaron a conversar sobre cine. Aquella charla derivó en un encuentro fuera del ámbito laboral y marcó el comienzo de una relación que rápidamente se volvió más seria.

A diferencia de la exposición pública de Pachu, Felicitas eligió mantenerse lejos de las cámaras y preservar su intimidad. Durante los años que estuvieron juntos, esa diferencia entre sus respectivos niveles de exposición no impidió que construyeran una vida en común.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano estuvieron juntos durante más de dos décadas y formaron una familia lejos de la exposición mediática.

Cómo empezó la historia de amor de Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano

El romance avanzó rápidamente después de aquel primer encuentro. Según contó Pachu Peña en distintas entrevistas, fue Felicitas quien tomó la iniciativa para dar un paso definitivo en la relación.

“¿Qué tal si nos casamos?”, le planteó, de acuerdo con el recuerdo del humorista. En ese momento, Pachu tenía 36 años y Felicitas era diez años menor. La propuesta derivó en un casamiento al año de haber comenzado a salir.

La pareja logró sostener durante más de 20 años una relación caracterizada por la privacidad. Mientras Pachu desarrollaba una extensa carrera en televisión y el humor, Felicitas permaneció principalmente vinculada a la vida familiar.

Los cuatro hijos de Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano

Durante su matrimonio, Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano formaron una familia con cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

La familia ocupó un lugar central en la vida del humorista, quien en diferentes entrevistas destacó la importancia de sus seres queridos. La pareja también procuró mantener a sus hijos al margen de la exposición mediática y evitar que la vida privada se convirtiera en parte permanente de la agenda de espectáculos.

Ese perfil discreto acompañó prácticamente toda la relación. Durante años, fueron una pareja estable dentro del ambiente artístico sin protagonizar conflictos públicos ni convertirse habitualmente en noticia por cuestiones sentimentales.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano tuvieron cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

Qué pasó con Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin. La separación no fue comunicada públicamente en el momento en que ocurrió y se conoció posteriormente, cuando comenzaron a circular versiones sobre la vida sentimental del humorista.

La ruptura puso fin a una relación de más de dos décadas y a una etapa familiar compartida durante muchos años. Sin embargo, no trascendieron públicamente conflictos importantes entre ambos ni detalles específicos sobre los motivos de la separación.

Quién es la nueva pareja de Pachu Peña

Después de su separación de Felicitas Isse Moyano, Pachu Peña volvió a apostar al amor. En noviembre de 2025 confirmó su relación con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella.

La noticia generó sorpresa debido a que hasta ese momento no se conocía públicamente la separación del humorista y Felicitas. De esta manera, después de más de 20 años de historia compartida, Pachu inició una nueva etapa sentimental, mientras su extensa relación con Felicitas quedó como uno de los capítulos más importantes de su vida familiar.