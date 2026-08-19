Quién es la esposa de Matías Alé: así es Martina Vignolo, su edad y a qué se dedica

Martina Vignolo tiene 24 años, es oriunda de Mar del Plata y trabaja como profesora de educación física.

La vida sentimental de Matías Alé volvió a ocupar un lugar destacado en los medios a partir de su relación con una joven marplatense. La pareja se conoció durante un verano de trabajo y, poco después, comenzó una historia que terminó en matrimonio. Martina Vignolo tiene 24 años y desarrolla una profesión vinculada al deporte.

Quién es Martina Vignolo, la esposa de Matías Alé

Martina Jazmín Vignolo tiene 24 años y es oriunda de Mar del Plata. Antes de que su relación con Matías Alé comenzara a tener exposición pública, llevaba una vida alejada de las cámaras y mantenía un perfil discreto en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la joven se presenta como profesora de educación física. Allí solía compartir principalmente fotografías de momentos personales, salidas con amigos y selfies, sin la exposición que actualmente tiene debido a su vínculo con el actor.

La diferencia de edad entre ambos es de 24 años, pero desde el comienzo de la relación ninguno de los dos la consideró un impedimento para construir un proyecto en común.

Cómo se conocieron Matías Alé y Martina Vignolo

La historia de amor comenzó durante la temporada de verano 2023-2024, cuando ambos se encontraban trabajando en Mar del Plata, aunque cada uno participaba de su propio espectáculo teatral.

Según relató el propio Alé, durante aquel verano no ocurrió nada entre ellos. El vínculo comenzó a desarrollarse después, cuando ambos regresaron a Buenos Aires y volvieron a encontrarse.

“Nos conocimos en el teatro, en Mar del Plata. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando, Martu también en la suya... No pasó nada en el verano y después volvimos a Buenos Aires y no sé cómo conectamos... Estoy feliz, enamorado, recontento”, contó el actor.

Martina también reveló qué fue lo que más la atrajo de su actual esposo. “Lo que más me enamoró de él fueron sus abrazos y su sonrisa”, aseguró.

La diferencia de edad entre Matías Alé y Martina Vignolo

La relación generó comentarios por la diferencia de 24 años entre ambos. Matías Alé tiene 49 años, mientras que Martina Vignolo tiene 24. Sin embargo, la pareja sostuvo desde el comienzo que la edad no representa un obstáculo para su vínculo.

Con el tiempo, la relación avanzó hacia una convivencia marcada, según sus propias declaraciones, por la compañía y el crecimiento personal. Martina suele expresar públicamente el lugar que ocupa Alé en su vida y la importancia que tiene el vínculo para su día a día.

La historia de la pareja también despertó interés por tratarse de una figura conocida del espectáculo junto a una joven que, hasta entonces, había mantenido una vida mucho más reservada.

Qué dijo Martina Vignolo sobre su esposo

La pareja tiene una diferencia de edad de 24 años, aunque ambos aseguran que no representa un impedimento para su relación.

Con motivo del cumpleaños número 49 de Matías Alé, Martina publicó una extensa dedicatoria en Instagram en la que describió la relación y destacó diferentes aspectos de la personalidad del actor.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Qué escribirte que no sepas, que no sepamos, sos una persona ÚNICA”, escribió la joven al comenzar el mensaje.

En la publicación también enumeró distintas facetas de su esposo y destacó que es “laburador, actor, comediante, humorista, productor, locutor, conductor, piloto de avión y helicóptero, hijo, amigo, esposo y el mejor papá que Río podría tener”, en referencia al perro salchicha que comparten.

Martina definió además su relación como una experiencia de aprendizaje y compañerismo. “Soy una afortunada de despertarme y verte cada mañana a mi lado, de que seas mi fiel compañero”, expresó.

En el mismo mensaje, aseguró que Alé la ayuda a “crecer, a confiar en mí, a poner límites y valorarme”. Así, la pareja consolidó públicamente una historia que comenzó de manera inesperada en Mar del Plata y que actualmente atraviesa una etapa de estabilidad.

En el mundo del espectáculo, donde también suelen aparecer nombres como Benjamín Vicuña en las noticias vinculadas a romances y parejas famosas, la historia de Alé y Vignolo se diferencia por haber nacido lejos de los grandes focos mediáticos y transformarse con el tiempo en un proyecto compartido.