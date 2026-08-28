Quedó todo grabado: el papá de Tini agredió a piedrazos a varios periodistas

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó este jueves un capítulo de máxima tensión. Según se mostró en televisión, un grupo de periodistas que realizaba guardia frente a la casa del productor para intentar conseguir su palabra sobre la disputa con la cantante habría sido recibido a piedrazos por el propio Alejandro.

Las imágenes que se viralizaron

La situación quedó registrada y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos. En medio de la cobertura, uno de los cronistas presentes en el lugar alertó sobre lo que estaba sucediendo: "Te estamos esperando a vos... está tirando piedras", se lo escucha decir en la secuencia difundida.

Alejandro Stoessel explotó contra los periodistas.

El episodio se dio en medio de la creciente expectativa por conocer la versión de Alejandro sobre el conflicto que mantiene con su hija. En los últimos días trascendieron distintas versiones sobre la administración de los negocios y el patrimonio de la artista, además de un supuesto quiebre en la relación profesional que ambos sostuvieron durante años.

Un conflicto que crece desde la auditoría

Alejandro Stoessel tuvo un rol central en la carrera de Tini desde sus comienzos y estuvo vinculado durante años a la representación y el manejo de distintos aspectos de su actividad profesional. La tensión habría comenzado a escalar luego de que la cantante encargara una auditoría para conocer con precisión la situación de sus empresas y bienes.

A partir de ese proceso surgieron versiones sobre sociedades, contratos y cuentas vinculadas a la administración de su patrimonio, lo que habría derivado en la ruptura del vínculo laboral entre padre e hija y en un fuerte impacto en la relación familiar.

Hasta el momento, ninguno de los dos expuso públicamente todos los detalles del conflicto. Desde el entorno de Alejandro intentaron bajarle el tono a las versiones que circularon en los últimos días, y trascendió que su postura sería que "hay muchos inventos" alrededor de la disputa.

La agresión de Alejandro Stoessel a la prensa

La guardia periodística frente a la vivienda del productor se había intensificado por la expectativa que generaron las últimas informaciones sobre el vínculo con Tini. Pero la búsqueda de declaraciones terminó en un episodio inesperado, según relató Mariana Fabbiani al aire de El Diario de Mariana (El Trece), donde se mostraron las imágenes del momento: "Así arranca el programa, acaba de suceder, nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera".