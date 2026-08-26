El angustiante momento que vive Tini Stoessel tras la pelea con su padre: "Se la vió"

Durante estas últimas semanas, la interna de Tini Stoessel contra su padre, Alejandro Stoessel, explotó a nivel mediático y los fanáticos de la artista están preocupados por su situación emocional. En ese marco, Gustavo Méndez reveló que, en su último concierto, se la notó sin ánimos aparentes.

Tini Stoessel junto a su padre, Alejandro Stoessel.

En una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), el periodista expresó: “En los ensayos de su próximo show se la vio triste, bajoneada. Me lo contaron personas que estuvieron ahí. La semana pasada habían empezado los ensayos, ella estaba contenta pero ayer ya se presentó con otro semblante. Me dicen que cuando salió todo a la luz, en los medios, se puso mal”.

Tras la crisis en la familia, los fans fieles de la cantante argentina recordaron que durante el 2024, Tini sufrió una depresión que se combinó con ansiedad y ataques de pánico que le impedían afrontar situaciones relacionadas a su trabajo. A Raíz de ese momento, Martina lanzó Un Mechón de pelo, su último álbum de estudio en donde se animó a sincerarse con su público y reconoció haber pasado por un período muy oscuro respecto a su salud mental.

Qué reveló la auditoría que solicitó Tini

Luego de que la cantante manifestara sus deseos de comprar una casa en Miami, para estar cerca de su futuro esposo Rodrigo De Paul, y darse cuenta de que no tenía acceso a sus ganancias, exigió una auditoría que reveló que ella no forma parte de ninguna de las sociedades y/o compañías que recolectan el dinero que se produce con su imagen, giras y colaboraciones.

A Raíz de este hecho, Pilar Smith se comunicó con el entorno del empresario y reveló durante una emisión de LAM (América TV): “Yo hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que había ido al hematólogo hoy a la tarde y después había hablado con él. El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. Como que todo esto tiene que ver con el casamiento y con un trámite que tiene que ver con ella”.