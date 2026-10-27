Quedó todo grabado: Mariana Brey defendió a Milei y dijo que "los insultos le quedan bien"

Mariana Brey participó del programa Enemigos del Rey, conducido por Reynaldo Sietecase en el canal de streaming Ahora Play, donde defendió la figura del presidente Javier Milei y realizó una comparación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que generó polémica.
Durante la entrevista, la panelista se refirió al uso de insultos en el discurso público y sostuvo que ese estilo no le habría favorecido a la exmandataria. En ese contexto, Brey expresó: “Yo creo que a Cristina ese nivel de puteadas no le quedaba bien, ¿viste que hay gente que le queda bien el insulto? Lanata puteaba divino”.
Luego, la panelista profundizó en su comparación y volvió a referirse al estilo del periodista. En paralelo, explicó por qué considera que esa impronta no habría encajado con Cristina: “Él era muy malhablado y era un periodista, hay gente que el insulto le queda bien. Yo pienso que le hubiese quedado mal, no la he escuchado nunca”.
La Casa Rosada confirmó que no felicitará a Lula Da Silva por su victoria en Brasil
Javier Milei evitó felicitar públicamente a Lula da Silva tras su victoria en el balotaje presidencial de Brasil del domingo 25 de octubre. El mandatario argentino había respaldado durante la campaña a Flávio Bolsonaro, rival de Lula, y cuestionado el proceso electoral brasileño.
Además, la Casa Rosada confirmó que no emitirá un comunicado para felicitar al mandatario brasileño. Ravier justificó la postura aludiendo a las diferencias ideológicas entre ambos presidentes y afirmó que el Gobierno argentino había tomado conocimiento del resultado.
En ese marco, el Vocero explicó: “Cuando en 2023 Javier Milei fue electo no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar. El Presidente no es un hipócrita. La diferencia ideológica es real”. Finalmente, señaló: “Son dos pueblos hermanos, comercian, trabajan en el Mercosur, no debería verse afectado”.