Mariana Brey quiso defender a Javier Milei y Georgina Barbarossa le dijo la verdad en la cara: "Es una falta de respeto"

Georgina Barbarossa apuntó duramente contra Mariana Brey luego de que la panelista defendiera la gestión de Javier Milei durante un debate sobre el consumo en la Argentina.

Durante una transmisión de A la Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarossa realizó un crítico análisis sobre el consumo en la Argentina y la situación económica de la clase media. En ese contexto, Mariana Brey defendió la gestión de Javier Milei y cuestionó la falta de datos concretos sobre las compras en cuotas en los supermercados. Sin embargo, la conductora del ciclo no estuvo de acuerdo con su postura y fue contundente con su respuesta.

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En ese marco, Barbarossa expresó su preocupación por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias y cuestionó que algunas personas deban financiar las compras básicas: “Últimamente la gente va al supermercado y paga con la mínima, están comprando comida en cuotas, comida, no es un televisor. Chicos, por favor, esto es una falta de respeto a la gente que no le alcanza. No estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la clase media, conozco a un montón de gente que no le alcanza”.

Luego, Brey puso en duda la posibilidad de conocer con precisión cómo utilizan las tarjetas de crédito los consumidores al momento de comprar comida: “El dato de los supermercados, por ejemplo, es un dato que no se puede tener, no hay un dato concreto al respecto, ¿qué es lo que hace la gente con la tarjeta cuando va al supermercado? Es un dato privado. Es algo que creemos, que suponemos”.

Frente a esta postura, la conductora recordó una experiencia personal vinculada con las dificultades económicas y defendió su planteo sobre el uso de las tarjetas en los supermercados: “A mi me pasó en un momento que no tenía un mango y te juro por Dios que después pagaba el mínimo. No vas a comprarte un auto al supermercado Mariana…”

El riesgo país de Argentina llegó a los 765 puntos

El riesgo país en Argentina alcanzó los 765 puntos básicos al cierre del lunes 26 de octubre, luego de subir 58 unidades en una sola jornada, equivalente a un incremento del 8,2%. Según el indicador elaborado por JP Morgan, este martes registraba una leve baja hasta los 758 puntos, aunque permanecía en niveles elevados

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos de un país y el de los títulos considerados de menor riesgo, como los del Tesoro estadounidense. Cuando sube, significa que los inversores exigen una mayor compensación, lo que puede arruinar el financiamiento externo.