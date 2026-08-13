Quedó todo grabado: se infiltró entre los libertarios y dijo "aguante Cristina" en un móvil de C5N

C5N transmitía en vivo desde la inauguración del local partidario de La Libertad Avanza en San Telmo, sobre avenida Caseros al 500, donde cientos de militantes llegados desde distintos puntos del conurbano se congregaron a la espera de la llegada de Karina Milei. Hubo banderas violetas, bombos y batucadas, en un clima que buscaba mostrar el despliegue territorial del espacio libertario de cara al armado bonaerense.

La escena que se coló en cámara

Mientras el cronista recorría la zona y describía el clima previo al acto, se acercaron al móvil unos chicos encapuchados que se mezclaron entre la militancia que aguardaba el arribo de la funcionaria. Ajenos al perfil del resto de los presentes, llamaron la atención de la producción, que decidió acercarles el micrófono para consultarles el motivo de su presencia en el lugar.

La Libertad Avanza tuvo un pequeño acto en San Telmo.

La respuesta que sorprendió al aire

Ante la pregunta de si estaban esperando a Karina Milei, uno de los encapuchados respondió, para sorpresa del cronista y de quienes seguían la transmisión: "Sí, pero aguante Cristina". La frase, tan breve como contundente, quedó registrada en vivo y se viralizó rápidamente en redes sociales, en medio de una cobertura pensada para reflejar el músculo territorial de La Libertad Avanza.

La inauguración se enmarca en la estrategia que impulsa Karina Milei para fortalecer el armado en la capital del espacio de cara a las elecciones de 2027, con la reelección de Javier Milei como horizonte. El edificio de tres pisos elegido como sede, pese a estar ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y no en territorio provincial, responde según el oficialismo a razones de practicidad para facilitar el traslado de dirigentes y militantes bonaerenses. La actividad contó además con la presencia de referentes como Sebastián Pareja y Martín Menem, en una jornada que buscaba consolidar la estructura del partido en la provincia.

Un contraste que se robó la escena

Más allá del despliegue político y partidario del día, el cruce con el joven encapuchado terminó captando buena parte de la atención en redes por el contraste entre el escenario libertario, colmado de militancia violeta, y la consigna kirchnerista lanzada a metros del escenario. Un episodio breve, pero que sintetizó el clima de polarización que atraviesa la previa electoral bonaerense.