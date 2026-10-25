Quedó todo grabado: conmoción por el accidente que sufrió Betular en su cumpleaños

Damián Betular celebró su cumpleaños número 44 rodeado de sus seres queridos, aunque el festejo estuvo a punto de terminar de la peor manera. El reconocido pastelero y jurado de MasterChef Celebrity protagonizó un momento de tensión cuando se dispuso a soplar las velitas de su torta y las llamas quedaron peligrosamente cerca de su cabeza.

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La situación quedó registrada en un video que Nati Jota publicó en TikTok y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. La influencer acompañó las imágenes con una frase que resumió el susto que se llevaron los presentes: “Casi se nos incendia Betular en su cumpleaños”.

En las imágenes se puede observar al chef frente a una torta decorada con 44 velitas encendidas, además de varias bengalas que generaban una importante cantidad de humo. Cuando Betular se inclinó para apagarlas, las llamas quedaron muy cerca de su pelo, en una escena que pudo haber terminado con una quemadura.

Pero el fuego no fue el único problema. La cantidad de humo que desprendían las velitas y las bengalas también complicó el momento: Betular comenzó a toser intensamente y tuvo dificultades para respirar, por lo que debió apartarse de la torta para recuperarse. Lo llamativo de la secuencia fue que, mientras el pastelero intentaba sobreponerse al malestar, varios de los invitados continuaban cantando el feliz cumpleaños y alentándolo al grito de “Olé, olé, olé, Damu, Damu”.

La escena generó sorpresa entre los usuarios, que reaccionaron al riesgo que implicó la combinación de tantas llamas y bengalas en un espacio reducido. Aunque el episodio provocó un gran susto, no trascendió que Betular haya sufrido lesiones de gravedad. Nati Jota también le dedicó un mensaje afectuoso al cocinero para celebrar su nuevo año de vida. “Te amo, Damián. Feliz cumpleaños”, escribió junto a la publicación, en la que compartió el momento que terminó convirtiéndose en el episodio más comentado de la fiesta.

La sorpresa que recibió en MasterChef Celebrity

Más allá del incidente, Betular también tuvo un festejo especial en MasterChef Celebrity, donde sus compañeros y la producción prepararon un homenaje para celebrar sus 44 años. La decoración incluyó fotografías del pastelero en distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad, acompañadas por pequeños gorros de cumpleaños. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de la torta: en lugar de una preparación tradicional, le organizaron una torre de tres pisos de galletitas pepas de dulce de membrillo.

La propuesta aportó humor y un guiño a los gustos populares, en una celebración que buscó destacar tanto la trayectoria profesional de Betular como su personalidad. Así, el cumpleaños del pastelero quedó marcado por una sorpresa original y un episodio inesperado que generó preocupación entre sus invitados. Lo que debía ser el clásico momento de soplar las velitas terminó convirtiéndose en un susto que, por fortuna, no pasó a mayores.