Se pudrió todo: Damián Betular le tiró un palo a Maru Botana en vivo

Durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Damián Betular lanzó un comentario que reavivó la polémica con Maru Botana en el ciclo.

En medio del escándalo que se creó en redes sociales por las criticas hacía la participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity (Telefe), su colega de equipo, Damián Betular, lanzó un comentario que fue interpretado por los televidentes como un palo para la cocinera: "Tengo que comer todo. Para eso me pagan".

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Maru Botana es la figura más criticada de la edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante las primeras emisiones de la temporada, algunos espectadores comenzaron a cuestionar la forma en que la cocinera prueba las preparaciones. En redes sociales señalaron que suele cortar porciones muy diminutas y, en determinados platos, degusta solamente algunos ingredientes en lugar de comer la preparación completa.

Sin embargo, uno de los momentos que generó mayor repercusión en redes ocurrió durante un desafío en el que los participantes debían preparar sándwiches. Mientras Betular y Martitegui probaron las preparaciones con el pan y el relleno, Botana utilizó cubiertos para separar los ingredientes y degustó una pequeña parte del interior.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Maru Botana

Yanina Latorre volvió a reavivar el escándalo y criticó la manera en que la cocinera prueba los platos de los participantes. Mientras Julieta Nair Calvo presentaba unas tortillas vegetarianas, Yanina observó que Botana cortaba porciones muy diminutas y lanzó varios comentarios irónicos sobre la cantidad de comida que degustaba.

Las críticas continuaron cuando Latorre comparó a Maru con Germán Martitegui, otro de los integrantes del jurado. La periodista sostuvo que, para evaluar correctamente una preparación rellena, era necesario probar tanto la masa como el interior. Luego, durante su programa en Radio El Observador, volvió a referirse al tema y calificó de maleducada la actitud de la jurada.