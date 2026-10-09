Se pudrió todo: la fuerte decisión de Robertito Funes Ugarte contra Telefe

El periodista y conductor Robertito Funes Ugarte atraviesa un fuerte conflicto laboral con Telefe, luego de que las autoridades del canal le comunicaran la decisión de modificar su modalidad de contratación. A raíz de esta situación, el medio El Canciller señaló que el comunicador podría iniciar acciones legales contra la emisora: “Podría iniciar un juicio laboral contra la emisora porque los nuevos dueños no le reconocen sus 8 años”.

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Durante el streaming de La Casa, el periodista de A la Barbarossa brindó detalles sobre lo ocurrido después de ocho años de vínculo laboral con el canal. En ese contexto, explicó cómo se enteró de los cambios en su contratación: “Hace un mes me avisan que iba a pasar del estatus de empleado en blanco a facturación, o sea, que el último talento que quedaba por facturar era yo”.

En ese sentido, Robertito planteó que debía existir un reconocimiento económico por los años en los que trabajó bajo relación de dependencia. Además, sostuvo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la emisora para resolver la situación: “Tenemos que llegar a un acuerdo donde yo pueda contar con ese dinero que aporté durante 8 años y así no hay drama. Vamos y arreglamos”.

Robertito Funes Ugarte se encuentra en conflicto con Telefe

Por otro lado, el conductor aseguró que encontró algunos puntos del contrato que no estaban del todo claros y cuestionó el cambio en su modalidad de contratación: “¿Cómo me están pidiendo que pase a facturar si fui, soy, sería, ocho, casi nueve años empleado en blanco?. Nos pasa a todos, pero eso se tiene que consensuar y tiene que haber un reconocimiento económico”.

Por último, Funes Ugarte reconoció que la televisión atraviesa una etapa complicada, aunque insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo. También recordó su experiencia al frente de La Noche de los Ex y manifestó que estaría dispuesto a ceder ese lugar si fuera necesario, siempre que primero se resuelva el conflicto laboral pendiente.

En ese marco, reflexionó: “La televisión está en crisis, está complicada, hay poco producto para hacer y son todos realities. Gracias a Dios tuve la posibilidad de ser el conductor de La Noche de los Ex durante cuatro años y la pasé divino. Sé que hay varios postulantes, así que muchachos, se los doy con un moño si quieren, pero primero arreglemos lo que tengo que arreglar”.