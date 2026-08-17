Durante una transmisión en vivo de TN, las figuras del ciclo dialogaron sobre las repercusiones que dejó la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En ese contexto, el meteorólogo Matías Bertolotti cuestionó a Ricardo Canaletti por un comentario que había realizado contra los hinchas de River y que generó repercusiones durante la emisión del programa.

Todo comenzó el domingo 16 de agosto, cuando un cronista del canal de noticias se encontraba en las inmediaciones del estadio Monumental luego del triunfo del Millonario ante Argentinos Juniors por 2 a 0. En ese momento, Canaletti se refirió a los fanáticos del equipo dirigido por Eduardo Coudet y los llamó “muertos”, una expresión que posteriormente fue señalada y cuestionada durante la transmisión.

River Plate en la victoria por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Tras este episodio, durante la emisión en vivo del ciclo del lunes por la mañana, Matías Bertolotti decidió comenzar el programa con una advertencia dirigida al periodista de policiales. El meteorólogo remarcó la responsabilidad que implica realizar este tipo de comentarios y en las posibles consecuencias que pueden generar en un contexto de rivalidad deportiva.

La advertencia de Matías Bertolotti a Ricardo Canaletti

En ese sentido, lanzó: “Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades, que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave”.

Luego, Bertolotti continuó con su cuestionamiento y le pidió al periodista que tuviera en cuenta las posibles consecuencias de sus dichos, especialmente cuando se trata de comentarios relacionados a los hinchas. En ese sentido, aseguró: “Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto”.