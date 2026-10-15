Se pudrió todo entre dos figuras de América en vivo: "Me cansaste"

Un fuerte cruce tuvo lugar este miércoles en LAM, entre dos de sus "angelitas" más importantes: Laura Ubfal y Karina Iavícoli. Esto ocurrió luego de la acalorada discusión entre esta última y Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, la cual fue tema de debate entre las demás del pael.

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Fue en ese contexto que la conductora de La Linterna optó por dejar su contundente opinión sobre su compañera. "Vos sos la única despierta, la única que ve todo. Bajá, bajá un poquito. Estas subida al pony", apuntó muy picante, lo cual dio lugar a un intercambio durísimo.

Karina Iavícoli, una de las panelistas de LAM.

El duro cruce de Laura Ubfal y Karina Iavícoli

"Te molesta mi protagonismo Laura", le recriminó Iavícoli. "Me cansaste", le aclaró Laura, lo que devino en una respuesta carga de ironía: "¿Y qué hacemos? Lo lamento". Mientras el resto de sus compañeros observaban sin participar de este hecho, Ubfal aseguró: "Le vino bien esto, porque viene una etapa de elogios y va subiendo los peldaños. Está agrandada, la verdad que sí". "Pobre Laura", se mofó la ex Intrusos.

Fue ahí cuando la panelista de Gran Hermano se cansó y le espetó: "¿Pobre de qué mi amor? Explica. ¿Pobre de qué? Sos muy agresiva, menos empatía... Sos irónica, yo no soy tan agresiva como vos". "¿Vos pensás que yo disfruto? ¿Crees que si? Hace treinta años que trabajo, yo no necesito esto. No está bueno", obtuvo como contestación, dejando el ambiente más que movilizado por lo ocurrido.