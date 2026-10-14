Se pudrió todo entre dos figuras de América TV al aire: "Sos una maleducada"

Dos famosas figuras de América TV protagonizaron un tenso cruce a raíz de un debate sobre el enfrentamiento mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Durante una emisión del programa LAM (América TV), la madre de Wanda Nara, Nora Colosimo y Karina Iavícoli protagonizaron un tenso cruce en medio de un debate sobre las últimas novedades del enfrentamiento mediático y judicial entre la conductora de MasterChef Celebrity y Mauro Icardi.

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Nora Colosimo y Karina Iavícoli protagonizaron un tenso cruce a raíz de un debate sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El pasado 8 de octubre, Mauro Icardi anunció a través de sus redes sociales que la Justicia italiana declaró oficialmente su divorcio de Wanda Nara. El futbolista compartió detalles de la sentencia del Tribunal de Milán, que rechazó el pedido de manutención y la pensión por divorcio que había solicitado Wanda, al considerar que cuenta con ingresos propios suficientes.

En ese marco, la madre de Wanda analizó la posibilidad de que Icardi regresara de Miami para buscar a sus hijas y reunirlas con la China Suárez y sus hijos. Ante este planteo, Iavícoli reaccionó con un comentario irónico que generó el malestar de Colosimo: "Bueno, no hay nada que les venga bien a ustedes".

El fuerte cruce entre Nora Colosimo y Karina Iavícoli

Rápidamente, Nora cuestionó la actitud de la panelista y le reprochó su falta de sensibilidad al abordar una situación que involucra a menores de edad: “No, a mí no me contestes así. Sos una maleducada, porque hablar del caso de una nena y que contestes eso es feo. No tenés empatía”. Sin embargo, Iavícoli no se quedó callada y respondió: “Yo digo lo que quiero y no soy una maleducada. Soy empática con gente que es buena”.

La discusión continuó cuando Colosimo insinuó que la periodista sentía envidia de Wanda y Zaira Nara. Ante esta acusación, Karina la desafió a explicar sus dichos y lanzó: “Explicame ya qué podría yo envidiarle a Wanda y a Zaira. Decime ya cinco cosas”. Lejos de dar por terminado el cruce, Nora reafirmó su postura y apuntó nuevamente contra la panelista: “Karina, te desborda por los poritos la envidia que le tenés a Wanda. Te da cátedra Wanda a vos”.