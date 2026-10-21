Se pudrió todo: Doman confirmó lo que hizo Milei "en el cuarto de un hotel".

Fabián Doman cuestionó a Javier Milei por esperar en un hotel de Madrid una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su visita a España.

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En Carnaval Stream, el periodista expresó su malestar por la situación y sostuvo que el Presidente debería mantener encuentros con autoridades de su mismo nivel institucional. "Me da ve​​​​​​​rgüenza que el presidente de mi país esté en un hotel esperando que una gobernadora, debajo de su nivel institucional, le dé una reunión", afirmó.

Durante su intervención, Doman puso el foco en la jerarquía institucional del encuentro y remarcó que sus críticas no estaban relacionadas con las ideas políticas de la dirigente española. "A mí no me interesan las ideas. Nos representa a todos", sostuvo e insistió. "Yo no quiero que el presidente de mi país esté en el cuarto de un hotel esperando que una gobernadora tenga 20 minutos para recibirlo".

Se pudrió todo: Doman confirmó lo que hizo Milei "en el cuarto de un hotel".

El antecedente de José Manuel de la Sota en España

Para respaldar su postura, Doman recordó un episodio protagonizado por José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba, durante una gestión anterior. Según relató, el dirigente argentino había solicitado una reunión con el presidente del Gobierno español, pero le ofrecieron un encuentro con un ministro en su lugar. "Le dio la reunión con un ministro y el gobernador no fue", contó Doman.