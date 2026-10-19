Alerta en el gobierno por lo que dijo Rolando Graña sobre Milei: "Ya no se puede..."

Rolando Graña lanzó una dura crítica a la gestión de Javier Milei y puso en duda los resultados de la denominada “batalla cultural”, uno de los ejes centrales del discurso del Presidente. Durante su editorial en GPS, el periodista vinculó las dificultades políticas del oficialismo con la falta de resultados económicos y cuestionó que las promesas de prosperidad todavía no se traduzcan en una mejora para buena parte de la sociedad.

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“El problema por el cual el gobierno ya no se puede llevar por delante a todo el mundo, ni puede sacar DNU y está retrocediendo en algunas de sus políticas, incluso el giro malvinero, es porque la batalla cultural que el gobierno ensalzó y con la cual se llenó la boca, que le permitió ganar elecciones, al cabo de casi tres años de gobierno muchos resultados no está dando”, sostuvo Graña.

Rolando Graña, reconocido periodista.

La economía, en el centro de las críticas

Graña también alertó sobre la posibilidad de que la actividad económica ingrese en una etapa recesiva y cuestionó que el modelo oficialista todavía no haya generado los beneficios que Milei anticipaba: "Piensen, la economía está a punto de entrar en recesión y si no entra en recesión es porque alguno de los sectores ganadores la salva, pero la libertad que nos iba a hacer todos maravillosamente ricos, porque la Argentina iba a tener un excelente clima de negocios, no termina de llegar nunca”.

El periodista apuntó, además, contra la idea de que una mayor libertad económica terminaría generando una prosperidad capaz de alcanzar al conjunto de la población. Desde su perspectiva, los resultados no están llegando de manera equitativa y los principales beneficiados serían los sectores que ya cuentan con mayores recursos. "Ahora sabemos que la libertad se convirtió en libertad para que los ricos hagan lo que se les dé la gana o sea, que ganen más plata”, afirmó.

En el tramo final de su análisis, Graña volvió sobre una de las promesas económicas de Milei: que la generación de riqueza terminaría beneficiando también a los sectores más vulnerables. “Entonces, no hay mucha libertad y esa libertad no está derramando a la gente como Milei prometía que la libertad que iba a generar riqueza iba a derramar la riqueza la riqueza no derrama hacia los sectores más necesitados”, señaló.