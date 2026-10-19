El periodista Rolando Graña cuestionó al gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra pública y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de infraestructura preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

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"¿Qué hizo el Gobierno para prevenir, para estar preparados, para el fenómeno de El Niño? Nada", planteó Graña en América TV. En ese sentido, recordó las declaraciones de Milei al comienzo de su gestión, cuando el Presidente cuestionó la obra pública y anticipó que el Estado dejaría de financiarla. "Milei dijo ‘la obra pública es un sinónimo de corrupción, no hay plata, no vamos a hacer obras públicas’. Y hay que decir que cumplió su palabra", señaló el conductor.

Sin embargo, Graña puso el foco en las consecuencias que podría tener esa decisión frente a los riesgos climáticos. "El detalle es que la plata estaba y algunas de esas obras que no se hicieron podrían haber sido obras preventivas para lo que va a venir cuando sea el fenómeno de El Niño", afirmó.

Rolando Graña reveló las consecuencias de lo que hizo Milei con el fenómeno de El Niño.

El riesgo de inundaciones por el fenómeno de El Niño

Graña también advirtió que los posibles efectos de El Niño no se limitarían a las crecidas de los grandes ríos. "No solamente van a ser las inundaciones, con el agua que baja por el Río Paraná y el Río Uruguay. También va a ser lo que llueva en los campos, también va a ser lo que llueva en las ciudades", sostuvo.