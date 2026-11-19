SushiClub nació en Buenos Aires y llegó a Miami con una propuesta de sushi fusión que combina influencias de distintas cocinas del mundo.

Miami se convirtió en uno de los destinos elegidos por las figuras argentinas y también en un escenario para descubrir propuestas gastronómicas nacionales. Entre ellas aparece un restaurante que llamó la atención de Tinelli, el Kun Agüero y Marley, con una carta que combina sabores asiáticos y latinoamericanos.

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SushiClub: la marca argentina que llegó a Miami

La propuesta gastronómica que conquistó a distintas celebridades argentinas es SushiClub, una cadena que nació en Buenos Aires y que, después de 25 años de trayectoria, logró expandirse a distintos mercados internacionales. Su concepto parte del sushi fusión, aunque con el tiempo incorporó preparaciones inspiradas en las cocinas peruana, mexicana, tailandesa y de otros países asiáticos.

En Miami, la marca tiene presencia en Brickell, uno de los barrios más dinámicos de la ciudad, donde conviven oficinas, edificios residenciales, comercios y restaurantes. Allí funciona bajo un formato fast casual, con capacidad para aproximadamente 30 personas y alternativas para comer en el salón, retirar pedidos o solicitar entregas a domicilio.

La expansión internacional de SushiClub también incluye mercados como España, Uruguay, Chile, Paraguay y México. En cada destino, la marca adapta parte de su carta a los gustos locales, sin abandonar las combinaciones que caracterizan su identidad.

Marcelo Tinelli, el Kun Agüero y Marley son algunas de las figuras argentinas que eligieron SushiClub durante sus estadías en Miami.

Qué figuras argentinas eligen SushiClub en Miami

Durante los últimos meses, distintos famosos argentinos pasaron por el restaurante durante sus estadías en Florida. Entre ellos se encuentran Marcelo Tinelli, Sergio Kun Agüero, Marley y la periodista Sofía Martínez.

La presencia de estas figuras refleja también el vínculo que mantiene Miami con la comunidad argentina, tanto entre residentes como entre quienes viajan por vacaciones o compromisos laborales. Para quienes ya conocen la marca en Buenos Aires, la sucursal de Brickell representa una alternativa familiar en el exterior.

Sin embargo, la propuesta no está dirigida exclusivamente al público argentino. La diversidad cultural de Miami permite que sus platos encuentren lugar entre comensales de diferentes procedencias, interesados en combinaciones que cruzan distintas tradiciones gastronómicas.

Qué platos y rolls ofrece SushiClub en Miami

La carta estadounidense incorpora preparaciones propias que combinan ingredientes tradicionales con sabores característicos de la cocina nikkei y otras influencias internacionales.

Uno de los destacados es el Miami Roll, que lleva tartar de salmón al estilo nikkei, palta, salmón y quinoa crocante. Otra alternativa es el Acevichado, elaborado con langostino en tempura, kanikama y palta, cubiertos con atún, salsa acevichada y furikake.

También aparece el Spicy Tuna, una combinación de tartar de atún, palta, verdeo, wonton crocante y salsa picante de la casa. Estas preparaciones muestran la intención de ampliar el repertorio del sushi tradicional con texturas y sabores diferentes.

La propuesta gastronómica de SushiClub que nació en Buenos Aires

En Argentina, SushiClub construyó su identidad a partir de rolls emblemáticos como el Buenos Aires Roll, una preparación que se convirtió en uno de los clásicos asociados con la marca.

A lo largo de sus 25 años, también incorporó alternativas vegetarianas y veganas, además de ediciones especiales que exploran otras cocinas. Entre ellas se encuentra Back, una línea limitada que combina referencias peruanas y tailandesas.

Con 25 años de trayectoria, SushiClub amplió su presencia internacional y llegó a mercados como España, Uruguay, Chile, Paraguay, México y Estados Unidos.

El Crazy BackRoll incluye langostino, queso, palta y salmón, acompañado por una salsa thai de maní, rocoto y cebolla morada crocante. El Milano, en cambio, propone una combinación sin arroz de salmón ahumado, mozzarella y albahaca, con panko y salsa de miel picante.

La exploración también alcanza los platos de cocina, con opciones como el ceviche Back, preparado con langostinos, salmón, pescado blanco y leche de tigre de ají amarillo, y el lomo Saltado Huancaína, que combina carne salteada, vegetales y fettuccini con salsa huancaína.

De esta manera, la marca que comenzó en Buenos Aires encontró en Miami un nuevo escenario para desarrollar una propuesta que cruza gastronomías y busca adaptarse a públicos diversos.