Profundo dolor: murió el hijo recién nacido de un famoso cantante

Un reconocido cantante compartió un desgarrador comunicado para informar sobre el fallecimiento de su hijo, quien había llegado al mundo apenas cuatro días antes.

El cantante colombiano Dekko publicó un desgarrador comunicado en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su segundo hijo, Gianluca, quien había llegado al mundo apenas cuatro días atrás. Asimismo, el cantante detalló que el recién nacido vivió tan solo cuatro días, cinco horas y seis minutos. El bebé había nacido el 3 de septiembre y era el segundo hijo de Dekko y su pareja, Natalia Angulo.

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En la publicación, el artista compartió una fotografía tomada en la sala de partos para dar a conocer la dolorosa partida de su bebé. Asimismo, acompañó la imagen con una carta a corazón abierto, en la que expuso toda su angustia por el reciente hecho. La pareja había compartido públicamente durante el embarazo distintos momentos de la espera de Gianluca, por lo que la noticia generó numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

En ese marco, el cantante expresó la enorme tristeza que atraviesa su familia en esta dura etapa: “Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”. Hasta el momento, Dekko y Natalia Angulo no dieron a conocer públicamente las causas del fallecimiento del bebé.

El emotivo mensaje que Dekko le dedicó a su bebé tras fallecer después de cuatro días de recién nacido.

La desoladora publicación de la pareja de Dekko

Tras el hecho, la pareja de Dekko, Natalia Angulo, compartió unas emotivas palabras en su cuenta personal de Instagram para su hijo, junto a una imagen del bebé. En ese marco, expresó: “Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”. En la misma publicación, también se despidió de su hijo y aseguró que lo amará por siempre.

Las publicaciones de Dekko y de Angulo recibieron muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, amigos y personas cercanas a la pareja. También distintos artistas y figuras públicas expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en este difícil momento.

La llegada de Gianluca había sido compartida por la pareja durante el embarazo, a través de distintas publicaciones en sus redes sociales. El bebé nació el 3 de septiembre y era el segundo hijo de Dekko y Natalia Ángulo, quienes ya eran padres de una nena llamada Pierina.