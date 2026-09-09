Se conoció la verdadera causa por la que murió Chiche Gelblung: "No afloja”

Se dieron a conocer detalles sobre el estado médico que atravesaba Chiche Gelblung durante su internación antes de fallecer.

El periodista Samuel Chiche Gelblung falleció hoy, 9 de septiembre, a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio de Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Durante la internación del periodista, Fede Flowers se contactó con personas cercanas a la figura televisiva y dio a conocer algunos detalles sobre los motivos que derivaron en el trágico hecho.

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Asimismo, durante una transmisión en vivo de radio El Observador, Flowers brindó información sobre el estado de salud que atravesaba Gelblung antes de su fallecimiento: “Está muy cansado y no afloja. Tiene una tos tremenda y siempre anda desabrigado. Es un paciente muy difícil. Está con oxígeno”.

Sin embargo, el periodista ya había atravesado anteriormente otros problemas de salud. Luego de sufrir un accidente doméstico, los médicos le detectaron una trombosis en uno de sus tobillos. En ese momento, permaneció en observación médica en el área de terapia intensiva, donde además le colocaron dos stents y comenzaron un tratamiento con anticoagulantes.

El momento más recordado de Chiche Gelblung

El periodista Chiche Gelblung dejó momentos que quedaron guardados en los archivos de la televisión argentina. Asimismo, en 1995, el periodista realizó una recreación de la autopsia a un extraterrestre en el programa Memoria (Canal 9). Para llevar a cabo el experimento, la producción del ciclo invirtió cerca de 4.000 dólares en la elaboración del cuerpo.

Chiche Gelblung en la "autopsia a un extraterrestre" en 1995.

Asimismo, encargaron a realizadores de efectos especiales la confección de un muñeco humanoide con cabeza prominente, ojos grandes y piel de látex. Durante la transmisión, el estudio se adornó con sábanas blancas, iluminación fría e instrumental médico para imitar la estética del registro de Roswell, cuando el productor británico Ray Santilli mostró la supuesta autopsia realizada por el ejército de Estados Unidos a un ser alienígena tras el incidente ovni de Roswell en 1947.