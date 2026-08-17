"Profunda tristeza": dolor por el fallecimiento de una reconocida actriz a los 36 años

Una reconocida actriz falleció a los 36 años y, hasta el momento, la causa oficial de su muerte no trascendió en los medios de comunicación.

Hollywood atraviesa un profundo dolor tras la pérdida de la estrella de la serie Héroes, Hayden Panettiere. La actriz falleció a los 36 años y, hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha trascendido públicamente. Sin embargo, el medio TMZ habló con una fuente cercana a ella, quien confirmó detalles sobre el contexto de la situación que desembocó en la tragedia.

Por otra parte, la actriz de Sueños sobre hielo se había quejado de un fuerte dolor de espalda durante el último tiempo, lo que la llevó a realizarse estudios. Si bien hasta el momento se desconoce la causa, la policía confirmó que, aunque hay una investigación abierta, no existen “indicios de delito ni circunstancias sospechosas”.

Hayden Panettiere en Sueños sobre hielo.

Tras el hecho, el canal WYFF4 fue el primero en dar la primicia: “Policía y personal de emergencias médicas respondieron a un reporte de una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a la 1.51 PM del domingo”. Por su parte, el padre de Hayden emitió un comunicado para expresar unas emotivas palabras tras la muerte de su hija: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla”.

Quién era Hayden Panettiere

Hayden Panettiere comenzó su carrera profesional en 1994, cuando tenía tan solo cinco años y fue elegida para participar en la telenovela de ABC, One Life to Live. Posteriormente, formó parte de Guiding Light, de la cadena CBS, aunque un año después, en 1997, regresó al ciclo en el que había dado sus primeros pasos.

Además, participó en distintas producciones cinematográficas y prestó su voz a históricos personajes de dibujos animados. Entre ellos, se encuentra uno de los personajes de Bichos: una aventura en miniatura. Tras sus primeros trabajos, continuó sumándose a reconocidas ficciones y películas como Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise y Ice Princess, entre otras.

Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando interpretó a una porrista con poderes en la serie Héroes. A partir de entonces, trabajó en producciones como Scream 4 y la serie Nashville, y volvió a formar parte de la saga de terror creada por Wes Craven con Scream 6.