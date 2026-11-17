Luis Piñeyro contó en sus redes sociales qué problema de salud lo llevó a ser operado y compartió una imagen desde la clínica.

El periodista y conductor Luis Piñeyro atravesó un problema de salud que requirió una intervención quirúrgica y varios días de internación. A través de sus redes sociales, el integrante del mundo del espectáculo contó qué le sucedió, cómo fue la operación y cuál es su estado actual después de recibir el alta médica.

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Qué le pasó a Luis Piñeyro y por qué tuvo que ser operado

La noticia se conoció a través de una publicación que Luis Piñeyro compartió en su cuenta de Instagram. Allí, el periodista de espectáculos publicó una fotografía desde la clínica, donde permaneció internado luego de experimentar varios días de molestias físicas.

Según explicó, el problema estaba relacionado con una diverticulitis, una afección que venía provocándole episodios de dolor abdominal intenso y fiebre durante varias semanas. Debido a la persistencia de los síntomas, los profesionales que seguían su caso determinaron que debía pasar por el quirófano.

La intervención se realizó mediante cirugía robótica, una técnica que utiliza tecnología avanzada para asistir al equipo médico durante el procedimiento. El propio conductor destacó las ventajas de este método y compartió su experiencia con sus seguidores.

"¡Me operó un ROBOT! Sí, así como lo estás leyendo. Después de varios días con un fuerte dolor abdominal y fiebre que se repitió durante semanas producto de una diverticulitis, me tocó pasar por quirófano donde me realizaron una cirugía robótica", escribió en su publicación.

Qué es la diverticulitis, la enfermedad que afectó a Luis Piñeyro

La diverticulitis es una afección que se produce cuando los divertículos, pequeñas bolsas o sacos que pueden formarse en la pared del intestino grueso, se inflaman o infectan. La presencia de estos pequeños abultamientos se conoce como diverticulosis y es relativamente frecuente, especialmente a medida que avanza la edad.

Cuando alguno de esos divertículos se inflama, puede provocar diferentes síntomas. Entre los más habituales se encuentran el dolor abdominal, especialmente en la parte inferior izquierda del abdomen, la fiebre, las náuseas y los cambios en el ritmo intestinal, como diarrea o estreñimiento.

En los cuadros leves, el tratamiento puede incluir cambios en la alimentación, reposo y medicación indicada por profesionales de la salud. Sin embargo, cuando aparecen complicaciones o los episodios son recurrentes, puede ser necesario recurrir a una intervención quirúrgica.

La cirugía busca tratar la zona afectada del colon y evitar nuevas complicaciones. La indicación depende de cada paciente, de la gravedad del cuadro y de su evolución clínica.

Cómo fue la cirugía robótica a la que se sometió Luis Piñeyro

Otro de los aspectos que Luis Piñeyro destacó de su experiencia fue la tecnología utilizada durante la operación. El periodista describió la cirugía robótica como una "genialidad tecnológica" y valoró especialmente sus beneficios durante la recuperación.

Este tipo de procedimiento permite que el cirujano controle instrumentos quirúrgicos de alta precisión mediante un sistema robótico. No significa que un robot opere de manera autónoma: el profesional dirige cada movimiento desde una consola y supervisa todo el proceso.

Luis Piñeyro explicó cómo fue la intervención quirúrgica y destacó los avances tecnológicos utilizados durante el procedimiento.

Entre sus posibles ventajas se encuentran las incisiones más pequeñas, una mayor precisión en determinados movimientos y una recuperación posoperatoria más rápida en algunos procedimientos, aunque los resultados dependen de cada intervención y paciente.

En su publicación, el conductor agradeció especialmente al doctor Pablo Cingolani y al equipo de profesionales que acompañó su tratamiento desde las primeras etapas.

Cómo está Luis Piñeyro después de la operación

Después de varios días complicados, Luis Piñeyro confirmó que recibió el alta médica y que pudo regresar a su casa. En el cierre de su mensaje, expresó su alegría por haber superado la internación y comenzar una nueva etapa de recuperación.

"Después de varios días complicados, recibir el alta médica y volver al ruedo fue una gran alegría. Ahora sí, puedo decir: feliz de volver a casa", escribió.

La publicación recibió numerosas muestras de apoyo de sus seguidores y colegas del ambiente artístico. Por el momento, el periodista compartió la buena noticia de su evolución y agradeció la atención médica recibida durante todo el proceso.