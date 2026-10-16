Benicio y Joaquina, los hijos de Vanina Escudero y Álvaro Navia, estudian en el Colegio de Todos los Santos, ubicado en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. Esta institución se destaca por su propuesta educativa integral y un predio de casi 27.000 metros cuadrados, donde combina espacios verdes, laboratorios y amplias instalaciones.

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El colegio ofrece una experiencia educativa que va más allá de las materias tradicionales, integrando actividades deportivas, artísticas y experiencias prácticas vinculadas con la naturaleza.

¿Cómo es el Colegio de Todos los Santos, la escuela a la que asisten los hijos de Vanina Escudero y Álvaro Navia?

Entre sus espacios se encuentran canchas de rugby, fútbol sobre césped natural, hockey con césped sintético, vóley, así como un área de atletismo y un gimnasio cubierto para educación física y otras actividades escolares de los alumnos.

Además, la institución cuenta con una huerta y un invernadero donde los alumnos de los primeros ciclos pueden participar activamente en el cuidado de plantas y el aprendizaje sobre el crecimiento de semillas, fomentando el contacto directo con la naturaleza.

Aulas luminosas y 27 mil metros cuadrados: el diseño arquitectónico del colegio

Otro punto que se destaca es que el diseño arquitectónico del colegio prioriza los espacios abiertos y la conexión con el exterior, con aulas amplias, luminosas y adaptables, pensadas para favorecer tanto el aprendizaje como la autonomía de los estudiantes. El predio además combina edificios educativos, patios y parques, ofreciendo un ambiente propicio para el desarrollo integral de los alumnos.

Bachillerato Internacional y orientación personalizada: la propuesta académica de la institución

En cuanto a la formación académica, el Colegio de Todos los Santos acompaña a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la secundaria, ofreciendo distintas orientaciones en esta última etapa. Los alumnos pueden elegir entre el Bachillerato en Ciencias Sociales, el de Ciencias Naturales o cursar el Bachillerato Internacional, una propuesta que impulsa el pensamiento crítico y la aplicación práctica de conocimientos.

La institución educativa también se destaca por desarrollar y actualizar sus propios materiales de estudio, que complementa con bibliotecas, salones de usos múltiples y espacios para la participación familiar. Este enfoque busca integrar la educación con la convivencia, el deporte y la cultura, generando un espacio donde los chicos puedan crecer en todos los sentidos.