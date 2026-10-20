Sabrina Rojas explicó el motivo por el que condujo sentada varias de las últimas emisiones de SQP, el programa de espectáculos de América TV en el que reemplazó temporalmente a Yanina Latorre.

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En una entrevista con Nicolás Peralta para la revista Pronto, Rojas reveló que se operó los pechos y se realizó un procedimiento en el abdomen. "Me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor. Entonces no me puedo mover mucho", explicó la conductora al referirse a las razones por las que tuvo que modificar su dinámica habitual de trabajo.

La recuperación todavía le provoca dolores y la obliga a limitar sus movimientos. Según contó, está tomando analgésicos y siguiendo las indicaciones correspondientes para atravesar los primeros días después de las operaciones. "Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida", detalló sobre la decisión de comenzar el programa desde el escritorio.

Preocupación por lo que se supo sobre la salud de Sabrina Rojas: "Me operé".

Por qué Sabrina Rojas condujo SQP sentada

La postura de Rojas frente a cámara había generado preguntas sobre los motivos por los que no comenzaba las emisiones desde detrás de la escenografía, como suele hacerlo Yanina Latorre. Incluso habían circulado versiones que apuntaban a una supuesta decisión de la conductora titular para impedirle a su reemplazante salir desde ese sector. Sin embargo, Sabrina desmintió esa interpretación y manifestó su enojo por las especulaciones. "Quiero aclararlo porque me tienen las pelotas llenas", expresó al referirse a las reiteradas consultas sobre el tema.