Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: "Está..."

La salud de Felipe Pettinato volvió a generar preocupación entre quienes lo rodean. La noticia llegó como un último momento y aseguran que el dato recién había llegado a la producción de un ciclo de espectáculos. Por ahora, la información fue presentada con cautela y sin todos los detalles confirmados.

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Lo que se informó en SQP

Fue Pía Shaw quien dio la novedad en Sálvese Quien Pueda, el jueves 23 de octubre por la noche. “Sí, lamentablemente confirmar que, una vez más, Felipe Pettinato está internado”, anunció la periodista. De acuerdo con lo que se explicó en el programa, se encontraría en un hospital público.

Felipe Pettinato fue internado de nuevo.

Una internación vinculada a su salud mental

Según Shaw, la situación estaría relacionada principalmente con su salud mental. “Obviamente, todo esto tiene que ver con su situación de su salud mental, digamos, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, explicó. La periodista no precisó en qué lugar se encontraba Pettinato y aclaró que todavía no contaba con información suficiente para confirmar todo.

Un proceso personal de años

Shaw se refirió además al camino que atraviesa el artista desde hace tiempo y al esfuerzo de su entorno. “Seguramente tiene que ver con todo lo que viene atravesando en los últimos años. Y una familia que le pone todo a lo que pasa cuando tenés a alguien en estas condiciones”, cerró. Sus palabras reflejan el acompañamiento familiar en un momento delicado.

El contexto judicial

En paralelo, Pettinato está bajo arresto domiciliario por una causa vinculada con presuntas estafas y falsificación de recetas, que se desprende de la causa por la muerte de Melchor Rodrigo. Según se informó, la modalidad le permitiría salir de su casa únicamente para continuar tratamientos relacionados con sus adicciones. El periodista Ignacio González Prieto detalló que se le imputan 27 hechos de estafa reiterada y 28 de falsificación de documentos privados.

Qué falta saber

Hasta el momento, no hay un parte médico ni una confirmación oficial de su familia sobre su estado actual o el tiempo que duraría la internación. Tampoco se conocieron declaraciones del propio Pettinato. Será importante esperar nuevas precisiones antes de sacar conclusiones, dado lo sensible del tema.