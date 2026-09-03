Una reconocida actriz que protagonizó un papel histórico en la ficción se encuentra internada y a punto de ser sometida a una intervención quirúrgica.

La actriz que interpretó el icónico papel de Paty en El Chavo del 8, Rosita Bouchot, reveló el 2 de septiembre que se encuentra en internación y a punto de ser operada. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y los fanáticos de la recordada serie mexicana, quienes rápidamente estuvieron presentes a través de su mensaje en redes sociales. Asimismo, pidió dedicatorias positivas para pasar este duro momento y afrontar con tranquilidad las horas previas a la intervención.

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Rosita Bouchot a través de sus redes sociales.

En ese sentido, expresó durante una publicación de Instagram: “Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2.30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”. A pesar de esta noticia pública, la actriz no dió detalles contundentes sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

Por el momento, se limitó a compartir unas pocas palabras sobre su estado y a agradecer de manera anticipada las muestras de afecto que pudiera recibir. Tras la noticia, los seguidores le enviaron mensajes de apoyo para que se sienta acompañada durante todo el proceso médico y le hicieron llegar buenos deseos a través de las redes sociales.

Quién es Rosita Bouchot

Rosita Bouchot es una reconocida actriz, cantante y guionista mexicana, cuya trayectoria quedó especialmente vinculada a la televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la famosa serie El Chavo del Ocho, donde interpretó al personaje de Paty durante 1975. Aunque su aparición en el programa se limitó a un par de episodios, el personaje logró captar la atención de los espectadores. Paty era presentada como una niña que despertó el interés del Chavo y, al mismo tiempo, provocó los celos de la Chilindrina.

La participación de Bouchot en El Chavo del Ocho se convirtió así en uno de los trabajos por los que el público la recuerda. Sin embargo, su trayectoria artística fue más amplia y no se limitó a la famosa vecindad creada por Chespirito. A lo largo de su carrera en el entretenimiento mexicano, Bouchot también formó parte de producciones como El Chapulín Colorado y El Show de los Polivoces, además de participar en diversas telenovelas de la época.