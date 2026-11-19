Jonatan Viale realizó un análisis sobre uno de los sectores que acompañó electoralmente a Javier Milei y que, según su planteo, hoy enfrenta serias dificultades para llegar a fin de mes. Durante su programa en TN, el periodista le hizo una pregunta directa al Presidente y puso el foco en los jóvenes que trabajan como repartidores, conductores de aplicaciones o programadores, pero que tienen cada vez más problemas para sostener su economía cotidiana.

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“Yo le preguntaría a Milei: ¿qué pasa con ese joven que alguna vez lo votó? Ese de 18, 20, 21, 22, 30 años, repartidor de Rappi, chofer de Uber, programador, inquilino informal; ese que está enojado con el sistema meritocrático, que no le gusta el sindicalismo”, planteó.

En ese sentido, Viale hizo especial hincapié en los jóvenes del Conurbano bonaerense y sostuvo que muchos de ellos habían acompañado al actual mandatario en las elecciones. Para dimensionar las dificultades que atraviesa ese grupo, mencionó un dato sobre el nivel de morosidad: “Cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años no es que están en deuda, están en mora. Es diferente estar en mora que en deuda: está en mora, o sea, no puede pagar la deuda, no está pudiendo pagarla”.

Jonatan Viale junto a Javier Milei.

El dato al que hizo referencia coincide con relevamientos difundidos durante los últimos meses: la morosidad alcanza aproximadamente al 38% de los jóvenes endeudados de entre 15 y 29 años. Es decir, casi cuatro de cada diez de quienes tienen obligaciones financieras registran atrasos en sus pagos.

El interrogante de Viale sobre el futuro electoral de Milei

A partir de esa situación, el periodista enumeró algunos de los problemas que, según su análisis, condicionan la vida cotidiana de esos jóvenes: “No le alcanza el ingreso, el alquiler es la mitad de su sueldo, las expensas están caras, le subió la tarifa mucho, trabaja 12 horas, 13 horas, 14 horas por día”.

Luego, planteó una serie de preguntas dirigidas al Gobierno: “La pregunta es: ¿está conforme? Yo no lo sé. ¿Vive mejor? ¿Vive peor? ¿Quiere seguir con esto? ¿Lo están cuidando? ¿Le están hablando?”.

Para Viale, la respuesta a esos interrogantes puede ser decisiva en el escenario político que viene. Mientras buena parte de la discusión pública se concentra en otros sectores del electorado, el conductor consideró que el oficialismo debería prestar especial atención a quienes apostaron por Milei y hoy atraviesan dificultades económicas: “Para mí la elección se define ahí. Están todos con las ‘Mabeles’, para mí se define con los jóvenes del Conurbano”, concluyó.