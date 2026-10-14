Preocupación: el dato médico sobre la salud de Mirtha Legrand y "lo que le espera" tras la internación

Mirtha Legrand recibió el alta médica el pasado martes 6 de octubre, luego de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro respiratorio de neumopatía. Tras su regreso a casa, el doctor Guillermo Capuya analizó cómo continuará la recuperación de la conductora y cuáles serán los principales cuidados que deberá mantener durante esta etapa.

{{{htmlAmp}}}

Mirtha Legrand recibió el alta médica el pasado martes 6 de octubre luego de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei.

En ese marco, el médico explicó que uno de los puntos fundamentales será el tratamiento de rehabilitación y se refirió al diagnóstico informado por el centro de salud: “Ahora lo que le espera seguramente es el tratamiento kinésico, que siempre apunta a eso el Sanatorio Mater Dei, que hace partes muy correctos y habló de neumopatía, cuando en realidad neumopatía puede ser enfermedad del pulmón, pueden ser muchas”.

Luego, Capuya recordó que Mirtha recibió medicación durante su internación y destacó que el principal desafío será recuperar la fuerza y la masa muscular que pudo haber perdido: “Tuvo tratamiento antibiótico, aparentemente mejoró, pero el tratamiento kinésico, la recuperación, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza creo que es el desafío más importante que tiene ahora por delante el equipo médico y el equipo kinésico para tratar a Mirtha”.

Qué le espera a Mirtha Legrand tras su internación en el Sanatorio Mater Dei

Por otro lado, el especialista hizo mención a la importancia de la alimentación durante el proceso de recuperación: “Su nutrición también, absolutamente. Va a tener una dieta especial hecha a medida con un tratamiento kinésico. Necesita mejorar la cantidad de ingesta proteica, que recupere masa muscular”.

Finalmente, Capuya remarcó que el objetivo de la rehabilitación será que la conductora pueda recuperar su autonomía: “Para que pueda movilizarse per se, sin asistencia de alguna otra persona, porque lo que busca cualquier persona es ser autoválida. Todos lo que buscamos en realidad es calidad de vida, lo que queremos es ser autoválidos: poder ir al baño solos, poder higienizarnos solos”.