Juana Viale sorprendió a todos al contar qué hizo Mirtha Legrand tras recibir el alta: "Se quería..."

Juana Viale volvió a llevar adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, reemplazando nuevamente a su abuela, con la novedad de que esta ya recibió el alta médica tras su internación en el Sanatorio Mater Dei.

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Al comenzar el programa, la actriz llevó tranquilidad a los televidentes al contar cómo se encuentra la histórica figura de la televisión argentina, detallando incluso qué fue lo primero que hizo una vez que salió del reconocido centro médico.

Mirtha Legrand recibió el alta del Mater Dei.

¿Qué hizo Mirtha Legrand tras salir del Mater Dei?

“Mi abuela ya está en su casa, está recontenta”, expresó Juana, con alegría por el regreso de la diva a su hogar. Pero lo más llamativo llegó cuando recordó qué hizo Mirtha apenas abandonó el centro médico.

Según relató Juana, Nacho Viale fue el encargado de acompañar a la conductora. No obstante, el viaje no reparó en un mero traslado, ya que aprovecharon la oportunidad para dar una vuelta en auto antes de regresar a su domicilio.

“Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica fue irse con Nacho a dar una vuelta en auto”, contó la conductora. Acto seguido, reveló el comentario que su abuela le hizo a su nieto cuando llegaron a destino.“¡Ay, tan cortita la vuelta!”, habría reclamado la diva, disconforme con la duración del paseo. Entre risas, Juana completó la historia con una frase que rápidamente se convirtió en el detalle más divertido de su relato: “¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”.

Antes de continuar con el programa, Juana también aprovechó el espacio televisivo para dedicarle unas palabras cargadas de afecto a su abuela: “Te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz de que estés en tu casa. Te quiero, abuelita”.