El polémico comentario de Martín Cirio a una participante en su debut en Popstars: "Te la agarró un perro"

Martín Cirio arrancó fuerte su paso por Popstars. En su debut como acompañamiento espiritual del ciclo de Telefe, el influencer lanzó una frase que generó revuelo entre las participantes: "Hay una chorra, van a ver una que es chorra. Se corría el rumor, todas decían que es chorra, no voy a dar el nombre, hay que verla". El comentario, sin identificación pública de la aludida, encendió la polémica en la primera gala de la nueva edición, emitida el lunes 24 de agosto de 2026.

Un rol que excede lo espiritual

Cirio definió su función en el programa como una suerte de contención emocional para las aspirantes: "Soy como un mano santa, ese tipo de coach espiritual. Con las chicas me llevo súper bien, la mayoría son seguidoras, lo bueno es que me conocen y entienden mi humor". Pero sus devoluciones fueron más allá: también apuntó contra la actitud de algunas concursantes. "Hay minas que son conflictivas, eso puede estar bueno para el programa pero para lo que ellas quieren construir, no. En esta primera instancia tenés que ser más tranquila", sostuvo.

Martín Cirio ya metió la pata en su debut.

El cruce con Kala Bidner

El momento más comentado de la noche llegó con Kala Bidner. Antes de que la joven pasara a cantar, Cirio reparó en su vestuario y disparó: "Qué look ese. Toda la ropa te la agarró el perro, te agarró la ropa el perro, nena". Lejos de incomodarse, Kala respondió con humor, aseguró que Cirio "es el uno" y contó que ella misma había confeccionado la ropa para la audición. También reconoció los nervios previos a subir al escenario: "Dije 'es mi oportunidad'", aunque admitió que "estuve cag... en las patas".

Revancha después de 25 años

La llegada de Cirio al ciclo tuvo, además, una carga simbólica. El humorista había participado del casting de la segunda edición de Popstars —de la que surgió Mambrú— el 15 de junio de 2002 en el Club Hípico Argentino, y no quedó seleccionado. "Participé en 2001, pero no me quedé. No existía el autotune", recordó entre risas. Nico Vázquez, conductor del regreso del formato, le devolvió el gesto: "Un ejemplo más de que no hay que rendirse, pasaste por todas". Cirio cerró la escena con una chicana para Afo Verde, jurado de aquella edición: "¡Mirá de quién te burlaste, Afo Verde!".

Popstars volvió a la pantalla de Telefe después de más de dos décadas, con Nico Vázquez a la conducción y un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos "Charlie" García. Las audiciones presenciales se realizaron en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca. Cirio, además, ya tiene agendado un show para noviembre en el estadio de Huracán.