Polémica en Telefe: participante de Popstars denunció a una famosa coach por maltrato

Un nuevo escándalo sacude a Popstars. Morena Bravo, una de las participantes que se sumó al casting del reality de Telefe, denunció públicamente a Vir Módica, la directora vocal del ciclo, por un presunto maltrato que habría sufrido en su propia casa el día que le comunicaron su eliminación.

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"Vir Módica me maltrató en mi propia casa y, por eso, me banearon de Popstars", arrancó diciendo en un video que subió a sus redes sociales, donde detalló minuto a minuto cómo se dio la situación.

Vir Modica fue apuntada por una participante.

Según su relato, todo comenzó con un llamado de la producción que le anticipó una "gran noticia" y le pidió que convocara a familiares y amigos a su casa. Lo que no sabía, aseguró, era que se trataba de su eliminación del certamen. "El problema no fue no quedar, el problema fue todo el maltrato que viví en mi propia casa", sostuvo.

Las acusaciones contra la coach

La joven relató que, con cerca de 20 personas de producción dentro de su vivienda, Módica no solo hizo comentarios negativos sobre su nivel artístico, sino que también la comparó con otras participantes. "Ella todo el tiempo me pinchaba para que llore, para que diga comentarios malos", afirmó, y agregó que la coach también habría intentado provocar a su madre para generar una reacción similar a la de otra familia en una situación parecida.

Bravo sumó que, al no lograr el "show" ni el "drama" que buscaban, la producción se habría retirado molesta de su casa, lo que —según su versión— derivó en su baneo total del programa. También remarcó que había atravesado un mes de grabaciones intensivas, con jornadas de 12 horas, y que llegó a ubicarse entre las 80 mejores del certamen.

La participante que denunció a Vir Módica.

Repercusiones divididas

El descargo generó reacciones encontradas. Varios excompañeros de Módica, tanto de Popstars como de La Voz Argentina, salieron a bancarla. Thomas Guzmán escribió que compartió "meses de coucheo" con ella y que "jamás nadie dijo semejante cosa". En la misma línea, Eugenia Rodríguez remarcó el respeto con el que trata a cada persona que pasa por su vida y calificó de "terrible" cuestionar a alguien que está haciendo su trabajo.

Por el momento, ni Módica ni la producción de Popstars se refirieron públicamente a las acusaciones.