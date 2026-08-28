Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú, ganadores de Popstars Argentina 2002

Mambrú nació en 2002 luego de la segunda temporada de Popstars Argentina y rápidamente se convirtió en un fenómeno juvenil.

La historia de Mambrú quedó marcada en la televisión y la música argentina de comienzos de los 2000. La banda nació tras el éxito de Popstars Argentina y rápidamente se convirtió en un fenómeno juvenil. Más de dos décadas después de su separación, sus integrantes continuaron sus carreras en distintos ámbitos del espectáculo.

Mambrú: cómo nació la banda que ganó Popstars Argentina

En 2002, la segunda temporada de Popstars Argentina buscó formar un nuevo grupo musical masculino. El reality terminó con la selección de Pablo Silberberg, Germán “Tripa” Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, quienes conformaron Mambrú.

El grupo alcanzó una enorme popularidad en poco tiempo. Sus canciones llegaron a los primeros puestos de los rankings, mientras que sus presentaciones convocaron a miles de seguidores en distintos escenarios de Argentina y otros países.

El éxito también se trasladó a los teatros y a las giras, convirtiendo a sus integrantes en algunas de las figuras jóvenes más reconocidas de la música nacional de aquella época. Sin embargo, el proyecto tuvo una duración relativamente breve. En 2005, después de tres años de actividad, los cinco músicos decidieron ponerle punto final a la banda y comenzar diferentes caminos profesionales.

Qué fue de Germán “Tripa” Tripel después de Mambrú

Germán “Tripa” Tripel fue uno de los integrantes que consiguió desarrollar una carrera vinculada tanto con la música como con la actuación. Después de la separación de Mambrú, continuó trabajando como cantante y en 2008 presentó su primer álbum solista, Push!.

También encontró un espacio importante en el teatro musical y la televisión. A lo largo de los años participó en producciones como Violetta, Soy Luna, Solamente Vos y Millennials. Además, formó parte de películas nacionales como El desafío y Los bastardos.

Pablo Silberberg y su carrera con Inmigrantes

Pablo Silberberg decidió permanecer dentro del mundo de la música después de la disolución del grupo. En 2004 formó junto a su hermano Carlos la banda de rock Inmigrantes. El proyecto le permitió continuar recorriendo distintos escenarios del país y desarrollar una identidad musical alejada del formato pop que había caracterizado a Mambrú.

Aunque con el paso del tiempo la actividad de la banda se volvió más espaciada, Inmigrantes mantuvo su vínculo con la música y en 2021 publicó un nuevo álbum. Silberberg continúa ligado a distintos proyectos relacionados con la producción artística.

Tras la separación del grupo en 2005, sus cinco integrantes tomaron caminos diferentes y construyeron nuevas carreras

Qué hacen hoy Milton Amadeo y Emanuel Ntaka

Milton Amadeo también eligió seguir vinculado a la música. Luego de la experiencia con Mambrú, continuó desarrollando proyectos propios y actualmente trabaja junto a Martín Scalise, con quien se presenta en diferentes espacios culturales.

Uno de los escenarios en los que realizaron presentaciones fue el Espacio Cultural Borges, donde ambos músicos compartieron parte de su repertorio.

Emanuel Ntaka, por su parte, tuvo una primera etapa como solista y lanzó el disco No pares. Sin embargo, con el tiempo encontró su principal interés detrás de escena y se orientó hacia la producción musical.

A diferencia de otros exintegrantes del grupo, Ntaka mantiene un perfil mucho más reservado y alejado de la exposición mediática.

Gerónimo Rauch, de Mambrú a los grandes musicales

Gerónimo Rauch tomó un camino particularmente destacado dentro del teatro musical. Después de la separación de Mambrú, se radicó en España y comenzó a construir una trayectoria internacional.

Su carrera incluyó participaciones en reconocidas producciones como Los Miserables, Jesucristo Superstar y Chicago. El teatro musical se convirtió así en el principal ámbito de desarrollo artístico del cantante. En 2018 también lanzó el álbum Porque yo te amo, consolidando su faceta como solista.

Más de 20 años después de la aparición de Mambrú, sus cinco integrantes permanecen vinculados al arte, aunque desde lugares muy diferentes. Mientras algunos continuaron frente a los escenarios, otros eligieron la actuación, los musicales o el trabajo detrás de escena.