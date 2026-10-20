El Polaco y una muerte que hace llorar a todos: "Te fuiste en mis manos"

El cantante de cumbia El Polaco causó conmoción al compartir con sus seguidores una emotiva publicación para despedir a un ser querido.

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, confirmó este lunes 19 de octubre la muerte de su abuela a través de una historia publicada en su cuenta personal de Instagram. El cantante compartió su dolor con sus seguidores y le dedicó unas sentidas palabras para despedirla.

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En ese marco, el artista acompañó su mensaje con una fotografía en la que se lo ve sosteniendo la mano de su abuela. Junto a la imagen, expresó su agradecimiento por todo lo que ella hizo por él y por sus seres queridos: “Gracias por todo lo que me diste e hiciste por mí y la familia”.

Historia de Instagram de El Polaco para despedir a su abuela.

Además, El Polaco se refirió a los últimos momentos que compartió con su abuela y le dedicó una despedida cargada de emoción: “Te voy a amar toda la vida abuelita hermosa. Te fuiste en mis manos y ahora estás con papi, el abuelo y el tío. Ya está, basta de sufrir”.

La emotiva publicación de El Polaco para despedir a su abuela

Luego, El Polaco compartió una publicación más extensa en sus redes sociales, en la que recordó distintos momentos de su infancia y destacó el papel fundamental que tuvo su abuela en su vida: “Me cuidaste como una madre. Cuando nadie confiaba en mí vos me escuchabas, y aunque mucho no te gustaba que cante, me acompañabas. Cuando jugaba al fútbol y tenía los botines rotos, no decías nada y me sorprendías con los que a mí me gustaban. Me acuerdo de los Lotto rojos que los usaba hasta para dormir”.

Además, el cantante recordó los momentos difíciles que vivió durante su infancia y cómo su abuela se convirtió en un refugio: “En los momentos más tristes de mi infancia, cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas y me ponías bajo tus brazos. Siempre me dijiste que cuando nací todos decían que iba a ser alguien importante. No sé si lo soy o no, lo que sé es que para vos si fui el mejor”.