Piden cadena de oración: el nuevo drama que golpea a Thiago Medina

Thiago Medina vuelve a estar en el centro de una preocupación familiar, aunque esta vez el protagonista del mal momento no es él. El ex participante de Gran Hermano, que tiempo atrás estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente en moto, ve cómo su entorno más cercano enfrenta otra prueba muy dura. La noticia la dio a conocer su hermana, Camilota, a través de sus redes sociales.

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Un diagnóstico que golpeó a la familia

El afectado es Brandon Yahir Pereira, sobrino de ambos, un chico de apenas 13 años que permanece internado en un hospital de La Plata. Según trascendió, los médicos le habrían detectado un tumor maligno en uno de sus pulmones. A raíz de ese diagnóstico, el adolescente deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia.

El pedido que hizo la hermana de Thiago Medina.

La novedad cayó como un balde de agua fría en una familia que todavía no termina de reponerse de lo vivido con Thiago. Durante aquella internación, la fe se convirtió en el principal sostén de los suyos, y ahora vuelve a ocupar ese lugar.

El pedido de Camilota

Fiel a su estilo, la ex Cuestión de Peso no dudó en apoyarse en sus seguidores para atravesar este momento. “Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer”, escribió la influencer en una publicación que encontró eco inmediato entre quienes la siguen.

Además, la familia difundió una oración dedicada al adolescente, que fue replicada por Camilota y por otros usuarios en las redes. “Señor Jesús. Te pido de todo corazón por la vida de Brandon Pereira. Poné tus manos sanadoras sobre él, dale fuerzas para seguir luchando contra este tumor y regalale un milagro”, dice uno de los tramos del texto. En el cierre, también pidieron fortaleza para que todo el grupo familiar pueda seguir adelante con fe y esperanza.

“Sigo creyendo en los milagros”

Lejos de bajar los brazos, la hermana de Thiago dejó en claro que la esperanza sigue intacta pese a la angustia. “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”, expresó en un mensaje cargado de emoción.

Sus palabras despertaron una ola de respuestas de seguidores que se sumaron a la cadena de oración. Mensajes de aliento, corazones y deseos de pronta recuperación empezaron a acumularse en sus publicaciones.

La publicación pidiendo una cadena de oración.

Si algo demostró esta familia es que sabe dar pelea: Thiago salió adelante cuando muchos temían lo peor, y ahora todos confían en que Brandon siga el mismo camino. Por lo pronto, la cadena de oración ya está en marcha y no deja de sumar eslabones.