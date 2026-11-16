El anuncio de Martín Cirio sobre una eventual candidatura a diputado desató un debate en Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano por Telefe. Aunque después el influencer aclaró en sus redes sociales que se trataba de una broma y que no tenía intenciones de ingresar a la política, el tema generó posiciones enfrentadas en el panel, especialmente entre Marixa Balli y Ceferino Reato.

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Todo comenzó cuando la panelista puso en duda la preparación de quienes ocupan cargos públicos y cuestionó los resultados de la dirigencia tradicional. “¿Tan preparados están los políticos? ¿Solucionaron algo en todo este tiempo?”, lanzó. La respuesta de Reato fue inmediata: “Él seguro que no. Vos decís que sí”. Marixa intentó explicar su postura al señalar que Cirio conoce de cerca las dificultades cotidianas de la gente: “Porque la vive a la calle, lo que no hacen los políticos”.

Martín Cirio durante su último show, donde bromeó con la posibilidad de ser diputado.

Pero el periodista rechazó ese argumento y apuntó contra la idea de que cualquier persona puede convertirse en dirigente por su popularidad o por representar una alternativa a los políticos tradicionales. “¿Pero qué tiene que ver vivir la calle? Basta, estamos así con Milei, con todo esto, por gente como vos que dice: ‘Ay, cualquiera puede ser político porque los otros eran peores’”, disparó.

En esa línea, Reato recordó el clima social que acompañó el ascenso del actual Presidente: “¿Qué decía la gente? ‘Los abogados no sirven para nada, que sea una persona auténtica, que grite, que diga las cosas’. No tiene nada que ver eso, es el mensaje”.

Marixa Balli cruzó a Ceferino Reato por su referencia a Milei

Lejos de retroceder, "Cachaca" le preguntó: “¿Y qué mensaje tiene?”. Reato insistió en que no alcanza con ser famoso para aspirar a un cargo público y cuestionó el anuncio de Cirio: “¿Y qué tiene que para decir Martín Cirio? Que venga alguien y me diga: ‘Mirá, yo voy a hacer esto’. Pero no eso, ‘soy famoso, voy a ir a la política’. No tiene sentido”.

La panelista volvió a cuestionar a la dirigencia tradicional: “Los políticos hablan, los políticos dicen. ¿Y qué es lo que hacen? Después no hacen absolutamente nada”. Fue entonces cuando Reato elevó el tono y volvió a relacionar su postura con el resultado electoral de Milei: “Así ganó Milei, con gente como vos que decía: ‘Ah, los otros no sirven para nada’”.

La respuesta de Marixa no tardó en llegar y marcó el momento más picante del intercambio. “No me metas a mí en esto, no sabés si yo lo voté. Así que no digas ‘con gente como vos’ porque esto puede terminar muy mal”, advirtió entre risas, mientras el resto del panel también reaccionaba de igual modo. Y enseguida buscó bajar la tensión: “Este es un programa amoroso, no me lleves a las profundidades”.