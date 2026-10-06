El picante intercambio entre Wanda Nara y Grego Rosello en MasterChef: "¿Sale chape?"

Wanda Nara y Grego Rosello volvieron a dar muestra de su juego de seducción este último lunes en MasterChef Celebrity, durante la primera gala de la segunda semana de competición. Al igual que ocurrió durante la jornada de última chance y de eliminación, un piropeo entre ambos dijo presente e incluso devino en una propuesta muy picante.

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"Estás muy linda, de verdad. Es un chiste todo el juego, todo, pero realmente...", la halagó el influencer cuando la vio llegar a su estación. "Yo te iba a proponer una primera cita acá", le dijo con tristeza la blonda. "Me encantaría. No juegues conmigo, sabés que me encantaría", contestó él. "Pero acabás de decir que era todo una mentira", le reprochó la conductora.

Grego Rosello, participante de MasterChef Celebrity.

Tras esto, Rosello le espetó: "Contale a la gente, me dejaste con flores abajo de tu casa, no me las recibiste, me las mandaste por servicio". "Bueno Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan facilita que por un ramito de flores y un perfume tamaño 50 mililítros?", se quejó su interlocutora. "El perfume estuvo bien, era el que te gustaba a vos, ¿le pegué o no?", le achacó él. "Sí, ¿pero tan chiquito? En dos splash me lo gasté", obtuvo como réplica.

Luego de todo esto, le pidió a la expareja de Mauro Icardi que probara la mayonesa de ajo que había hecho. "No la puedo probar porque mirá si sale chape, con el olor que tiene esto...". Con cierta ilusión, Grego la miró y consultó: "Pero qué, ¿por ahí sale chape hoy?". "Y, qué se yo, no sé...", se desligó del tema Wanda, para concluir.

Más ida y vuelta en la devolución

Grego fue duramente criticado en la presentación de su plato y, al momento de poner un pretexto para la forma tan irregular de las papas fritas, esgrimió que Wanda se le puso a hablar y que por ese motivo no pudo hacer como correspondía el acompañamiento de la preparación. "Una vez que concreta una cita conmigo, la critica", exclamó la blonda. "La pasé bárbaro, el timing no fue el mejor", se defendió el participante.

En otro momento, la conductora se dirigió a Damián Betular: "Hablando de perfume, ¿vos le aconsejás mal a tu amigo? Me regaló un perfume así de chiquitito". "Una muestra te regaló", se mofó el miembro del jurado. "Wanda, ¿te regaló un body splash?", aportó Julia Nair Calvo para poner más leña al fuego.