El picante cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Milei: "Es la verdad"

El presidente Javier Milei protagonizó un cruce con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, luego de que el periodista cuestionara que todavía no se hayan concretado los "18 mejores meses" que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, en abril.

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"Los 18 mejores meses que prometía Caputo no arrancaron, Presidente. Es la verdad, no arrancaron. Y lo dijo en abril", planteó Feinmann durante la entrevista.

En respuesta, Milei sostuvo que el crecimiento económico debe analizarse a partir de períodos más amplios. "El crecimiento no se mira con un dato puntual, se mira con una foto más grande; en general se mira a 100 años, pero como estamos en política miramos de a cuatro", argumentó.

El Presidente buscó respaldar su postura con cifras de la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según afirmó, la economía creció un 6,7% durante el primer año de su gobierno y un 4,2% en el segundo. "Si nosotros tomamos el EMAE desde diciembre, a mí no me pueden cargar todo el desastre de la caída que hizo el gobierno anterior, porque sería injusto técnicamente", sostuvo Milei.

Feinmann y Milei se cruzaron durante la entrevista en Radio Mitre.

El supuesto crecimiento de la economía

Durante la entrevista, el mandatario también proyectó el crecimiento acumulado de la Argentina para los cuatro años de gestión. De acuerdo con sus cálculos, basados en estimaciones del mercado, la expansión podría ubicarse entre el 16% y el 20%. "Algo que Argentina no hacía en décadas", afirmó el Presidente.