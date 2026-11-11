Pía Shaw se quebró en llanto en medio de la cobertura de la visita del papa León XIV: "Les juro"

Pía Shaw se quebró en llanto en medio de la cobertura de la visita del papa de León XIV.

Mientras el papa León XIV se acercaba en el Papamóvil a la Basílica de Luján, la periodista Pía Shaw se quebró en llanto mientras realizaba la cobertura de la misa para A la Barbarossa, programa que sale por Telefe.

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"¡Lo estoy viendo! ¡Lo veo! Chicos, les juro que estoy re emocionada", comenzó Shaw en vivo mientras pasaba el Sumo Pontífice.

Ante los mensajes de felicitaciones de sus compañeros desde el piso, la periodista explicó que la emoción se debía a que "nunca" imaginó que iba a estar "tan cerca" del paso del Papamóvil que trasladaba a León XIV.

El trabajo que pusieron en la cobertura

Luego, Pía Shaw señaló que sus lágrimas también tenían que ver con el trabajo que había puesto, junto a sus compañeros de Telefe, para una cobertura tan especial. "No sé si es por supuesto la cantidad de horas y el trabajo que le estamos poniendo. Este lugar que estamos hoy acá, lo dije desde el día 1, yo lo quiero ver de cerca, quiero formar parte de esta historia", relató.

"Toda la madrugada los chicos de técnica venían a controlar si el trípode estaba, si esto, si podíamos. Yo decía: 'La única manera y lugar que quiero estar es con la gente para compartirlo'. Misión cumplida, chicos. Una felicidad absoluta", añadió, antes de agradecer por todo "el amor" que recibió en estos últimos días.