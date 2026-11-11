El fuerte análisis de Joni Viale durante la visita del Papa: "Berreta, ridículo"

El periodista ultra oficialista Jonatan Viale lanzó una fuerte crítica contra el tratamiento mediático y dirigencial en torno a la figura de León XIV en su visita a Argentina. En su análisis, cuestionó la constante tendencia de interpretar los discursos del pontífice bajo la lupa de las disputas internas del país y remarcó el clima de confrontación extrema que predomina en el debate público nacional.

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Viale describió la dinámica con la que se abordan los mensajes de la máxima autoridad de la Iglesia católica en los medios de comunicación y en los círculos de poder. En ese sentido, calificó de "berreta" y "ridículo" el intento recurrente por reducir pronunciamientos globales a episodios domésticos.

"Cada palabra que dice el Papa es pensada en clave política. Insoportable los periodistas políticos analizando, viste, no, esto lo que quiso decir acá, cuando dijo esto, es porque estaba hablando de la Agencia de Discapacidad. Y cuando dijo esto en realidad estaba hablando de la CGT", cuestionó el conductor al aire, tras rechazar que se pretenda forzar una lectura vinculada a la interna sindical entre la CGT y la CTA.

En esa misma línea, Viale insistió en que se intenta nacionalizar de manera forzada una agenda que excede por completo los límites del país: "Argentinizar todo, el tipo es una figura universal, tiene mil quilombos y nosotros le estamos diciendo: 'Papa, Papa, hablá de ANDIS; Papa, Papa, hablá de Libra; Papa, Papa, hablá de Hotesur'".

La masividad del Papa frente al rechazo a los dirigentes

Hacia el tramo final de su reflexión, Viale contrastó la baja consideración que cosecha la dirigencia tradicional con la capacidad de convocatoria que demostró el pontífice durante sus recientes apariciones multitudinarias.

"En lugar de hacer tanta política berreta, yo intentaría preguntarme: ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué no copiamos un poquito en lugar de usarlo?", planteó el periodista al aire de Rivadavia AM 630, al reflexionar sobre el fenómeno social y religioso.

Para concluir, Viale subrayó el contraste en las cifras de asistencia y cerró con un interrogante abierto para la dirigencia: "¿Por qué el Papa mueve tanto? ¿Por qué ayer convocó dos millones y medio de personas y hoy convocó 800.000 personas en Córdoba? ¿Qué despierta el Papa que ningún otro político argentino y en el mundo puede lograr?".