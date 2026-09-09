Periodista de El Trece le declaró la guerra a De Brito: "A ver si Ángel puede hacer lo mismo"

Pampito protagonizó un cruce insólito con Ángel de Brito este martes, luego de que el conductor de LAM lo pusiera en el centro de la escena con una pregunta filosa durante una charla en Somos Love, el streaming de Fernanda Iglesias.

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La pregunta que encendió la chispa

Todo comenzó cuando De Brito, invitado al ciclo, consultó directamente si Pampito tenía "mucho bótox" en la cara. Lejos de incomodarse, el conductor de Puro Show respondió con ironía: "No tengo bótox, esto es juventud". Decidido a despejar cualquier duda, pidió que la cámara lo enfocara para demostrar que podía mover la frente sin problemas.

Pampito le contestó a De Brito.

El desafío en vivo

La situación escaló cuando Pampito, entre risas, decidió llevar la discusión un paso más allá y lanzó un reto directo a su colega. "No tengo bótox. A ver si el director puede enfocar mi frente, mirá cómo se mueve, más cerca. Es más, te propongo un desafío...", disparó, antes de apuntar de lleno contra De Brito: "A ver si Ángel puede hacer lo mismo... esto no es una frente de bótox...".

Entre bromas y comentarios de sus compañeros

El momento se llenó de humor cuando parte del equipo presente cuestionó la movilidad de su frente. "Tampoco se mueve tanto», le retrucaron, a lo que Pampito respondió sin filtro: «¡Bueno, ¿y qué crees? Tengo la frente dura!". La escena sumó un condimento extra cuando Pochi, otra de las presentes, reconoció abiertamente haberse hecho bótox y se animó a probar el desafío frente a cámara, mostrando su propia frente en primer plano.

Lejos de bajar el tono, Pampito insistió con su propuesta y volvió a nombrar a De Brito como el gran destinatario del desafío. "Le propongo a Ángel de Brito el desafío de mover la frente. Mira, a mí se me hacen arrugas ahí", remarcó, dejando planteada una chicana que promete tener más capítulos si el conductor de LAM decide responder al vivo.

Por el momento, De Brito no se pronunció públicamente sobre el reto, pero el cruce ya generó repercusión entre los seguidores de ambos programas, que esperan una respuesta que podría reavivar la rivalidad entre las dos figuras de la farándula televisiva.