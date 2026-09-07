El conductor Ángel de Brito reveló detalles inéditos sobre el estado de salud de Mirtha Legrand tras ser internada por un cuadro gripal.

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei después de ausentarse de la grabación de su programa, La Noche de Mirtha (El Trece), a causa de un cuadro gripal. En ese marco, Ángel de Brito compartió detalles que, hasta el momento, eran desconocidos.

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La conductora se encuentra bajo observación médica luego de que el cuadro gripal se acoplara con una bronquitis. Asimismo, durante una transmisión en vivo de Bondi Live, Ángel de Brito lanzó: “Mirtha está internada, tenía un resfrío bastante fuerte, con poca fiebre el viernes, hoy no sé, porque sí la internaron, algo más está pasando”.

Luego, continuó hablando sobre el estado de salud de Mirtha: “Nadie se interna por un resfrío, tiene 99 años, obviamente, pero Marcela dice que la quieren tener controlada. O sea, del resfrío pasamos ya a otra cosa, es deducción. Yo le mandé unos mensajitos, me contestó”.

Qué reveló el parte médico de Mirtha Legrand

Durante las últimas horas, la institución de salud difundió el informe oficial sobre el estado de Mirtha Legrand y brindó detalles sobre el motivo de su internación. En ese sentido, el establecimiento indicó: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial“.

El parte médico de Mirtha Legrand.

Asimismo, el informe también aseguró que la figura televisiva permanece en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Por otra parte, hicieron mención del agradecimiento por parte de su familia, que recibió numerosas muestras de cariño tras conocerse la noticia: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”.

Finalmente, el documento señaló cuándo se conocerán nuevas novedades sobre la salud de la histórica conductora y aclaró que el Sanatorio Mater Dei será el encargado de comunicar cualquier actualización oficial. En ese sentido, remarcaron: “De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.