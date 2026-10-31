Periodista de América sacó a la luz que una conductora pidió que lo echen: “Me descartó”

Pepe Ochoa volvió a abrir una vieja herida del espectáculo y contó cómo terminó una amistad que, según él, le costó el trabajo. El periodista de LAM habló en Storytime, el programa de Nazarena Vélez en Bondi Live, y apuntó contra una figura con la que tuvo un vínculo muy cercano. Su relato incluye un tuit, una pelea y una salida inesperada de una radio.

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El quiebre de la amistad

La protagonista de la historia es Laurita Fernández. Según Ochoa, la relación entre ambos empezó a deteriorarse cuando ella comenzó a salir con Nicolás Cabré y se alejó de él. “Nuestra relación se rompió cuando ella empezó a salir con Nicolás Cabré y se distanció de mí, sentí que me descartó”, recordó.

Pepe Ochoa contó que Laurita Fernández pidió su cabeza.

El periodista contó que habló públicamente de lo que le pasaba y que ella respondió con un tuit que, dijo, iba indirectamente contra él. “Esto yo lo conté al aire y ella puso un tuit indirectamente contra mí”, explicó. Lejos de dejarlo pasar, le contestó con un reclamo directo y se reconoció enojado.

“En vez de ponerlo por acá, decímelo por privado. No me corras porque te conozco muy bien y sabés que salgo a hablar”, fue lo que, según relató, le escribió. “Yo me re calenté”, admitió sobre aquel intercambio que profundizó la distancia.

Lo más fuerte de su relato llegó después. Ochoa aseguró que poco tiempo más tarde perdió su puesto como jefe de redes sociales en una radio. “Lo resumo, acto seguido me echan de la radio donde era jefe de las redes sociales”, contó.

“Pidió mi cabeza”

Y fue directo sobre quién, a su entender, estuvo detrás. “Laurita llamó a un director, le pidió mi cabeza, y obviamente entre ella y yo, la eligieron a ella y me terminaron bajando a mí”, aseguró. Según su versión, la pelea terminó con una amistad de varios años y también con su lugar en la emisora.

Una pelea que no se olvida

Pasaron los años y Pepe sigue sin olvidar el episodio, que recuerda con lujo de detalles frente a cámara. Entre tuits, indirectas y llamados a directores, la historia tiene todos los ingredientes de una buena novela de la farándula. Habrá que ver si alguna vez se animan a dar el capítulo de la reconciliación.