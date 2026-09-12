Pergolini pone en alerta a todo El Trece al hablar sobre su continuidad en Otro Día Perdido: "Hay que..."

Mario Pergolini encendió las alarmas en El Trece al referirse al futuro de Otro Día Perdido para 2027. Consultado en una entrevista en LAM, el conductor no confirmó la renovación de su ciclo y dejó en el aire una definición que todavía genera dudas puertas adentro del canal.

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Una pregunta directa, una respuesta abierta

Todo ocurrió cuando Ángel de Brito lo interpeló sin vueltas: "¿Ya cerraron para el año que viene o todavía no?". Pergolini respondió con cautela: "No, se intentó, pero no. La verdad no lo sé, recién estamos en septiembre". La frase dejó en claro que hubo un acercamiento para renovar el acuerdo, pero que ese intento no llegó a concretarse.

Pergolini respondió la gran duda de todos.

El conductor explicó que la definición todavía está en proceso y que no había margen para asegurar qué ocurrirá con el ciclo el año próximo. Esa postura evitó dar por cerrado el futuro del programa y mantuvo la puerta abierta a una eventual continuidad, aunque sin garantías.

El programa que funciona, pero necesita un cambio

Pergolini fue más allá y dejó entrever cuál sería la condición para sostener una temporada más. "Es un programa muy especial, que se maneja con muchas entrevistas, hay que pensar bien qué vueltita se le podría dar", sostuvo, en referencia a la necesidad de repensar el formato antes de avanzar con una renovación.

Pese a las dudas sobre la continuidad, Pergolini remarcó que el ciclo funciona bien tal como está planteado. "Funciona bien el programa, tiene dos momentos muy marcados, hasta antes y después del primer entrevistado", analizó, destacando la dinámica que caracteriza a cada emisión.

La clave para un año más

El conductor fue contundente respecto de lo que haría falta para continuar en 2027: "Pero me parece que para hacer un año más habría que darle unas vueltitas". Esa definición resume el planteo de Pergolini: no se trataría de repetir la fórmula actual, sino de encontrarle una nueva impronta al ciclo.

Con esta declaración, el escenario de Otro día perdido para el año que viene quedó atado a dos condiciones: que la decisión todavía no está tomada y que el formato necesita ser revisado antes de confirmar una nueva temporada en El Trece.