Pergolini encendió las alarmas en El Trece al hablar sobre su futuro en Otro Día Perdido: "El año que viene..."

Diversos rumores sobre la continuidad de Mario Pergolini al frente de Otro día perdido comenzaron a circular en las últimas horas. Atento a la información, el conductor decidió adelantarse y reveló al aire de su programa los detalles de la reunión que mantuvo con Adrián Suar, el director de programación de El Trece.

La cena en la casa de Suar

El ex CQC aprovechó su ciclo para ironizar sobre el encuentro con los directivos del canal. «Ayer fui a comer a lo de Suar, a la casa. No aguantaba no decirlo. Estaban Pablo Codevilla, Diego Guebel y Alejandro Borensztein. Nosotros llevamos vino y Guebel no llevó nada», arrancó. «Me sorprendió que Suar me abriera la puerta, pensé que tenía mayordomo», sumó, con humor.

Pergolini puso dudas sobre su continuidad.

Acto seguido, contó cuál fue el menú con el que lo agasajaron: «Comimos asado, lo cual bien porque yo en mi casa no como carne. Chorizo, morcilla, entraña. Ensalada de zanahoria, choclo y otra de hojas verdes. De postre, helado y después café con masitas».

La frase que encendió las alarmas

Después de bromear sobre la situación, Pergolini admitió que su continuidad en El Trece peligra. «Yo el año que viene no lo hago», le habría dicho a Suar apenas comenzó la charla. «Como dejando en claro que yo por una comida no voy a ser tan fácil… Iba entregadísimo, le firmaba tres años ahí nomás», bromeó el conductor sobre su propia estrategia de negociación.

La respuesta que lo dejó sin palabras

Sin embargo, la reacción de Suar no fue la esperada. «Pero me cagó porque me dijo: ‘Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer’. Qué vivo que es. Y hasta empezó a hablar con Pablo de quiénes podían ser los reemplazantes», sumó Pergolini, todavía sorprendido por la frialdad del directivo.

En medio de la charla, el conductor también aprovechó para indagar sobre cómo estaba parado su programa dentro de la grilla del canal. Según trascendió, mencionó nombres como Darío Barassi, Guido Kaczka y Moria Casán, y admitió que Otro Día Perdido quedaría relegado detrás de esas figuras en materia de audiencia. «Nosotros seremos los cuartos», habría resumido el propio Pergolini al describir el lugar que, a su entender, ocupa el ciclo dentro de la programación.

«No logré lo que quería, que era bajarme para subirme. Iba muy entregado, pensé que se iba a dar cuenta de que yo con la comida estaba hecho», cerró el conductor, dejando abierta la incógnita sobre qué pasará finalmente con Otro Día Perdido el próximo año.